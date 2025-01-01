Воїн із Волині мріє показати рідним Кубу і відновлений Донбас

Воїн із Волині мріє показати рідним Кубу і відновлений Донбас
Головний сержант взводу в роті вогневої підтримки мотопіхотного батальйону волинської 100-ї окремої механізованої бригади Федір має екзотичне псевдо «Куба».

Про це військова частина повідомила у фейсбуці.

«Латиноамериканський» позивний чоловіка пояснюється тим, що під самісіньку завісу існування СРСР йому довелося прослужити два роки «строчки» саме на Кубі – командиром танка.

У 2015 році Федір Павлович знову мобілізувався – брав участь в АТО, воював під Мар’їнкою…

Дізнавшись про повномасштабне вторгнення, чоловік відразу ухвалив для себе рішення прямувати до ТЦК.

«Ми, «атовці», прекрасно розуміли, до чого воно йде – тож рюкзаки були зібрані, форма підготовлена. Протягом дня ми ще трохи попрацювали над організацією оборони рідного села, а вже під вечір вдесятьох сіли в «бусик» і поїхали до ТЦК», – згадує події понад чотирирічної давнини Федір Павлович.

Відтоді «Кубі» довелося пройти без жодного перебільшення вражаючий бойовий шлях. Після року перебування на півночі Волині його батальйон – на початку березня 2023-го – приступив до виконання бойових завдань на сході України. Битва за Бахмут, Куп’янський напрямок, бої в Серебрянському лісі, Покровський напрямок, і ось уже десятий місяць – Битва за Торецьк.

У рідному волинському селі Баїв, що під Луцьком, на пана Федора чекає з Перемогою велика родина: кохана дружина Неоніла Ростиславівна, донька Аліна, син Вадим, невістка Тетяна та найбільша дідусева втіха – онука Варвара:

– Якраз 6 травня Варварі виповнюється чотири роки. Коли я йшов до війська вона ще була немовлятком. А це вже самостійно подзвонила і повідомила: «Дідусю, запрошую тебе на День народження!», – усміхнено розповідає Федір Павлович, – Довелося пояснити, що дідусь трішки зайнятий – але згодом неодмінно до неї приїде.

А ще у волинянина… є велика заокеанська мрія:

– До «повномасштабки» не раз думав: от зароблю трохи грошей і відвезу всіх на Кубу – покажу місця, де колись служив! – розповідає пан Федір. – Від тієї мрії не відмовляюся. Але спершу, певно, вже хотілося б показати рідним та друзям звільнений і відроджений український Донбас…

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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