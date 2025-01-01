Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині

Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині
Обірвалося життя 48-річного захисника Анатолія Гриня із села Гірка Полонка, що неподалік обласного центру Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.

Громада знову втратила свого земляка. 5 травня 2025 року зупинилося серце 48-річного Захисника України, жителя села Гірка Полонка Анатолія Володимировича Гриня.

«Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей», - йдеться у повідомленні.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині
Сьогодні, 12:21
Вперше в історії: в Німеччині провалилися вибори канцлера
Сьогодні, 12:09
Воїн із Волині мріє показати рідним Кубу і відновлений Донбас
Сьогодні, 11:54
Британія таємно готується до загрози нападу росії
Сьогодні, 11:38
Сирський допоміг СБУ вичислити «крота» у бойовій бригаді ЗСУ
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк На Покровському напрямку загинув волинянин Сергій Дудюк
Сьогодні, 09:05
Двох волинських військових нагородили посмертно Двох волинських військових нагородили посмертно
05 травня, 13:16
Збирають підписи під петицією про нагороду для полеглого спецпризначенця з Волині Збирають підписи під петицією про нагороду для полеглого спецпризначенця з Волині
05 травня, 12:08
У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Тарасом Корніюком У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Тарасом Корніюком
05 травня, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині
Сьогодні, 12:21
 0
Вперше в історії: в Німеччині провалилися вибори канцлера
Сьогодні, 12:09
 0
Воїн із Волині мріє показати рідним Кубу і відновлений Донбас
Сьогодні, 11:54
 0
Британія таємно готується до загрози нападу росії
Сьогодні, 11:38
 0
Сирський допоміг СБУ вичислити «крота» у бойовій бригаді ЗСУ
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8