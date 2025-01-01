Відійшов у засвіти Герой Анатолій Гринь із Волині
Сьогодні, 12:21
Обірвалося життя 48-річного захисника Анатолія Гриня із села Гірка Полонка, що неподалік обласного центру Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Громада знову втратила свого земляка. 5 травня 2025 року зупинилося серце 48-річного Захисника України, жителя села Гірка Полонка Анатолія Володимировича Гриня.
«Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей», - йдеться у повідомленні.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Боратинська громада.
Громада знову втратила свого земляка. 5 травня 2025 року зупинилося серце 48-річного Захисника України, жителя села Гірка Полонка Анатолія Володимировича Гриня.
«Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей», - йдеться у повідомленні.
Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.
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