Нова втрата: під час реабілітації у воїна з Волині зупинилося серце

Миколи Каліщука.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



«Знову сумна звістка для нашої громади», - зазначив він.



Під час реабілітації 3 травня помер 44-річний старший солдат Каліщук Микола Миколайович.



Про дату та місце похорону Захисника з Володимира повідомлять згодом.



«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час реабілітації обірвалося життя військовослужбовця із ВолиніПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова«Знову сумна звістка для нашої громади», - зазначив він.Під час реабілітації 3 травня помер 44-річний старший солдат Каліщук Микола Миколайович.Про дату та місце похорону Захисника з Володимира повідомлять згодом.«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію