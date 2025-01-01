Нова втрата: під час реабілітації у воїна з Волині зупинилося серце

Нова втрата: під час реабілітації у воїна з Волині зупинилося серце
Під час реабілітації обірвалося життя військовослужбовця із Волині Миколи Каліщука.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Знову сумна звістка для нашої громади», - зазначив він.

Під час реабілітації 3 травня помер 44-річний старший солдат Каліщук Микола Миколайович.

Про дату та місце похорону Захисника з Володимира повідомлять згодом.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
Нова втрата: під час реабілітації у воїна з Волині зупинилося серце

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Теги: загиблі, війна
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