Нова втрата: під час реабілітації у воїна з Волині зупинилося серце
Сьогодні, 12:36
Під час реабілітації обірвалося життя військовослужбовця із Волині Миколи Каліщука.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Знову сумна звістка для нашої громади», - зазначив він.
Під час реабілітації 3 травня помер 44-річний старший солдат Каліщук Микола Миколайович.
Про дату та місце похорону Захисника з Володимира повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Знову сумна звістка для нашої громади», - зазначив він.
Під час реабілітації 3 травня помер 44-річний старший солдат Каліщук Микола Миколайович.
Про дату та місце похорону Захисника з Володимира повідомлять згодом.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
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