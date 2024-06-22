Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Валерій Шевчук помер 6 травня у віці 85 років.



Про це повідомили донька письменника Мирослава Андрущенко та народний депутат Микола Княжицький, пише



«Про нього можна багато писати як про видатного письменника, але для мене він перш за все був просто татом. Хочеться сподіватись, що там йому буде добре і він зустрінеться з багатьма своїми друзями. Адже він був одним з останніх свого покоління — шістдесятників», — написала Мирослава.



Інша донька автора, Юліана Шевчук, зазначила, що письменник помер в реанімації лікарні «Феофанія» і останні дні перебував у дуже тяжкому стані. Минулого року члени Українського PEN збирали кошти для Валерія Шевчука, якого шпиталізували через діабет.



Про дату й час похорону письменника буде повідомлено додатково. Мирослава Андрущенко закликала «згадати його добрим словом».



Що відомо про Валерія Шевчука?



Валерія Шевчука називають майстром психологічної й готичної прози, одним із фундаторів Житомирської прозової школи. Він також є автором наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, упорядником антологій української поезії та історичної прози, дослідником і перекладачем.



У 70-х роках твори письменника майже не друкували, тому він змушений був писати «для себе». Письменник розповідав, що потрапив у «чорний список» — тільки десь за кордоном щось виходило.



У творчому доробку Шевчука — понад 150 художніх і наукових книжок. Серед його текстів — «Дім на горі», «Три листки за вікном», «Птахи з невидимого острова».



За мотивами романів Валерія Шевчука зняті стрічки «Повний місяць. Ноктюрн» (1986 рік), «Голос трави» (1992 рік), «Місяцева зозулька» (1993 рік) тощо.



Шевчук відзначений Шевченківською премією, орденом князя Ярослава Мудрого, ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Він є лауреатом Державної премії України ім. Т. Шевченка, премії фонду Антоновичів, літературних премій ім. Є. Маланюка, О. Пчілки, О. Копиленка, І. Огієнка, премії в галузі гуманітарних наук «Визнання» тощо.

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