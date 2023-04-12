Польські перевізники анонсували акцію протесту на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»

Польські перевізники анонсували акцію протесту на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»
Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це 5 травня повідомили на сторінці Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі, пише Суспільне.

"Сьогодні ми зареєстрували акцію протесту на найбільшому кордоні з Україною – Дорогуськ. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", – зазначили у повідомленні.

У повідомленні не вказали, коли акція розпочнеться та як довго триватиме.

Суспільне зв'язалось з речницею "Волинської митниці" Валентиною Черниш, вона повідомила, що наразі від польських колег інформації про можливі акції протесту на кордоні з польського боку не отримували.

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Теги: Ягодин, протест
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