У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком

У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком
6 травня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся похорон військовослужбовця Тараса Корніюка, який віддав своє життя у війні за незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Провести в останню дорогу 37-річного захисника прийшли рідні, друзі, бойові побратими, небайдужі жителі громади.

Солдат Корніюк Тарас Анатолійович (04.08.1986 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Загинув військовослужбовець 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Після завершення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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