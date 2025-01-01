У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Тарасом Корніюком

6 травня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся похорон військовослужбовця, який віддав своє життя у війні за незалежність України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Провести в останню дорогу 37-річного захисника прийшли рідні, друзі, бойові побратими, небайдужі жителі громади.Солдат Корніюк Тарас Анатолійович (04.08.1986 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.Загинув військовослужбовець 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.Після завершення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.