60 гектарів землі за рік: що в декларації волинського депутата, який заробляє на піску

Сергій Котюк у 2024 році придбав понад 60 гектарів землі на Рожищенщині та Ковельщині за майже 580 тисяч гривень. У своїй декларації про доходи також повідомив, що торік у нього з’явилося і 5 нових транспортних засобів вартістю майже 4,3 мільйона гривень.



Про свої статки обранець громади та підприємець Сергій Котюк відзвітував у декларації про майно та доходи за 2024 рік, яку подав у НАЗК 31 березня 2025 року, пише



У документі депутат не вказав жодного члена сім’ї, тож вніс інформацію лише про себе. Найпрезентабельнішою виглядає графа про нерухомість, у якій Котюк перелічив більше пів сотні пунктів. Це – квартира в Луцьку площею 111,5 кв. м. і з вказаною вартістю 45 тисяч гривень, дві комори там же загальною площею 9,6 кв. м., будівля млина в селі Кременець площею 99 кв. м., а решта – 47 земельних ділянок площею понад 97 гектарів. Із них 38 об’єктів на понад 60 гектарів придбані саме у 2024 році: 30 га – у селі Козлиничі Ковельського району, 28 га – у селах Носачевичі, Валер’янівка, Кобче Луцького району, а також 1,5 га у місті Рожище. Задекларована вартість землі – 565 тисяч гривень. Разом із ділянками, які набуті у попередні роки, тепер підприємець і депутат облради має без малого сто гектарів.



Половина із придбаної торік Сергієм Котюком землі припадає на село Козлиничі Поворської громади на Ковельщині. Це село розташоване через дорогу від села Шкурат і на цій території простягається Шкуратівське родовище, що займає, як повідомили «Силі правди» у земельному відділі Поворської сільради, понад 20 гектарів. Тамтешні поклади піску за спецдозволом до 2042 року розробляє ТОВ «Ковельський піщаний кар’єр», зареєстроване в Поворську. Щоправда, сам Сергій Котюк, як свідчить Оpendatabot, торік у грудні чомусь вийшов зі складу засновників і бенефіціарів цієї компанії на користь Тетяни Вовк – їй же він, як вказує в декларації, продав за 100 тисяч гривень корпоративні права цього товариства. Саме такі корпоративні права він востаннє декларував 2023-го. Цікаво, що «Ковельський піщаний кар’єр» минулий рік вперше з 2020-го закінчив з чистим прибутком та ще й неабияким – майже 1,5 мільйона гривень.



Що ж до подробиць про інші землеволодіння Сергія Котюка, то має він нові і в Носачевичах Рожищенської громади: щоправда, порівняно з 2023-ім там він більше їх збував, аніж придбавав. Замість 16 «старих» ділянок на понад 30 гектарів з’явилося 3 нові на майже 16 га. У Носачевичах, де розташоване родовище піску, Котюк мав спецдозвіл на розробку, але наприкінці 2024-го відчужив його ТОВ «Фідер Плюс» Василя Шевчука. Змінив, за декларацією, Котюк свої володіння і у Валер’янівці, у якій теж є родовище піску: у цьому селі має майже 9 гектарів замість 5,5 га у 2023 році. Також у рідному місті Рожище у нього з’явилося майже 1,6 гектара за понад 40 тисяч гривень. У селі Кобче має понад 18 гектарів, як і в попередній рік.



У 2024-му підприємець Сергій Котюк також збув усі 8 га, які мав у Сереховичах. І саме торік Сереховицьке родовище змінило користувача: підприємець Володимир Потапчук, колишній однопартієць Котюка, який розробляв родовище з 2018-го, відчужив право користуватися надрами ТОВ «Рентленд Груп».



Про те, що уродженець Рожища, депутат облради Котюк і тогочасний депутат Рожищенської райради Потапчук співпрацюють, відомо за різними спільними ознаками з їхніх біографій. Приміром, у 2015 році вони балотувалися до обласної і районної рад від Радикальної партії Олега Ляшка. У 2017 році обидва одночасно стали власниками земельних ділянок в Сереховичах. Крім того, в 2017 році батько Сергія Котюка, Сергій Нестерович зробив подарунок Потапчуку в негрошовій формі на суму 143 тисячі гривень. Було й таке, що ексдружина Котюка Орися дарувала 30 тисяч гривень Володимиру Потапчуку. Хоча на пряме запитання «Сили правди» Потапчуку, чи є вони з Котюком партнерами у бізнесі, він пояснювати хоч щось відмовився.



Тим часом Котюк мав зв’язок і з «Рентленд Груп», яка отримала від Потапчука право розробляти Сереховицьке родовище. «Сила правди» писала, коли розслідувала піщані схеми депутатів Волинської облради, як це товариство, зареєстроване тоді на дружину й доньку депутата облради Володимира Бондаря, на той час держслужбовця, готувалося видобувати пісок за дозволами, оформленими на підставних осіб. У схемі був замішаний і депутат Сергій Котюк.



І нині цей депутат облради воліє приховувати інформацію про свій бізнес. Принаймні, коли «Сила правди» намагалася дізнатися у Котюка деталі про його новий спецдозвіл на користування надрами, який він отримав у 2023-му і який згадав у декларації, він навідріз відмовився будь що пояснювати.





«Я маю право не коментувати і я цього робити не буду», – відрізав депутат обласної ради, додавши про свою недовіру до журналістів.





При цьому обранець у розмові обмовився, що мешкає тепер у Києві, що підтверджує і його профіль у соцмережі Facebook. І це незрозуміло, бо виходить, що Котюк дозволяє собі писати неправду в декларації: НАЗК депутат повідомляє і засвідчує підписом, що мешкає там, де й зареєстрований, – у Луцьку.



Утім, Сергій Котюк, хоч і перебрався до столиці, найімовірніше, не збирається покидати заробітки на волинських родовищах. Про це, окрім земель, які він придбав на «піщаних» територіях, свідчить і те, як ґрунтовно він поповнив у 2024-му і далі поповнює парк спецтехніки: купив 2 екскватори німецької фірми Liebherr: за 300 тисяч гривень та новіший за 2,9 мільйона, а також навантажувач 1984 року за 170 тисяч та вантажівку КРАЗ 1991 року випуску за 78 тисяч гривень. Також він має фінансове зобов’язання на 1,6 мільйона перед фірмою «Стельвіо», яка торгує, зокрема, і сільгосптехнікою. Уже в 2025-му Котюк придбав ще й гусеничний екскаватор вартістю понад 600 тисяч гривень. Крім того, засвідчив, що має і новісінький легковик – за Renault Duster 2024 року випуску віддав понад 800 тисяч гривень.





Загалом же торік Сергій Котюк заробив понад 3 мільйони гривень. Найбільше – 2,6 мільйона гривень як підприємець, а ще 195 тисяч – як зарплату у вже згаданому ТОВ «Ковельський піщаний кар’єр» та 100 тисяч від продажу його корпортавних прав. Мав також 55 тисяч гривень пенсії і майже 68 тисяч гривень від продажу нерухомості. Заощадження в депутата-підприємця відносно скромні: Котюк тримає близько 4,4 тисячі доларів у банку та пів мільйона гривень у готівці. Крім того, взяв майже 620 тисяч гривень кредиту.



За даними аналітичної системи YouControl, у Сергія Котюка змінився і сімейний статус: у 2023 році він розлучився з дружиною Орисею, з якою перебував у шлюбі майже 27 років і в якому у них народилася дочка.



До слова, 7 травня Державна служба геології та надр України проведе аукціони з продажу 13 спецдозволів на користування ділянками надр, зокрема є в списку і 4 спецдозволи на Волині щодо таких родовищ: ділянка Гайове (ініціатор ТОВ «1Травня» Миколи Пархомчука), родовище Замостівське (ініціатор КП «Прилісненадраресурс» Прилісненської сільської ради), Крижівське родовище (ініціатор ТОВ «Річтранс Луцьк» Олега Кербалая) та Луківське родовище (Волинська обл., ініціатор ПП «Санліко» Сергія Фокіна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Волинської обласної ради від партії «Батьківщина» та підприємецьу 2024 році придбав понад 60 гектарів землі на Рожищенщині та Ковельщині за майже 580 тисяч гривень. У своїй декларації про доходи також повідомив, що торік у нього з’явилося і 5 нових транспортних засобів вартістю майже 4,3 мільйона гривень.Про свої статки обранець громади та підприємець Сергій Котюк відзвітував у декларації про майно та доходи за 2024 рік, яку подав у НАЗК 31 березня 2025 року, пише видання "Сила правди".У документі депутат не вказав жодного члена сім’ї, тож вніс інформацію лише про себе. Найпрезентабельнішою виглядає графа про нерухомість, у якій Котюк перелічив більше пів сотні пунктів. Це – квартира в Луцьку площею 111,5 кв. м. і з вказаною вартістю 45 тисяч гривень, дві комори там же загальною площею 9,6 кв. м., будівля млина в селі Кременець площею 99 кв. м., а решта – 47 земельних ділянок площею понад 97 гектарів. Із них 38 об’єктів на понад 60 гектарів придбані саме у 2024 році: 30 га – у селі Козлиничі Ковельського району, 28 га – у селах Носачевичі, Валер’янівка, Кобче Луцького району, а також 1,5 га у місті Рожище. Задекларована вартість землі – 565 тисяч гривень. Разом із ділянками, які набуті у попередні роки, тепер підприємець і депутат облради має без малого сто гектарів.Половина із придбаної торік Сергієм Котюком землі припадає на село Козлиничі Поворської громади на Ковельщині. Це село розташоване через дорогу від села Шкурат і на цій території простягається Шкуратівське родовище, що займає, як повідомили «Силі правди» у земельному відділі Поворської сільради, понад 20 гектарів. Тамтешні поклади піску за спецдозволом до 2042 року розробляє ТОВ «Ковельський піщаний кар’єр», зареєстроване в Поворську. Щоправда, сам Сергій Котюк, як свідчить Оpendatabot, торік у грудні чомусь вийшов зі складу засновників і бенефіціарів цієї компанії на користь Тетяни Вовк – їй же він, як вказує в декларації, продав за 100 тисяч гривень корпоративні права цього товариства. Саме такі корпоративні права він востаннє декларував 2023-го. Цікаво, що «Ковельський піщаний кар’єр» минулий рік вперше з 2020-го закінчив з чистим прибутком та ще й неабияким – майже 1,5 мільйона гривень.Що ж до подробиць про інші землеволодіння Сергія Котюка, то має він нові і в Носачевичах Рожищенської громади: щоправда, порівняно з 2023-ім там він більше їх збував, аніж придбавав. Замість 16 «старих» ділянок на понад 30 гектарів з’явилося 3 нові на майже 16 га. У Носачевичах, де розташоване родовище піску, Котюк мав спецдозвіл на розробку, але наприкінці 2024-го відчужив його ТОВ «Фідер Плюс» Василя Шевчука. Змінив, за декларацією, Котюк свої володіння і у Валер’янівці, у якій теж є родовище піску: у цьому селі має майже 9 гектарів замість 5,5 га у 2023 році. Також у рідному місті Рожище у нього з’явилося майже 1,6 гектара за понад 40 тисяч гривень. У селі Кобче має понад 18 гектарів, як і в попередній рік.У 2024-му підприємець Сергій Котюк також збув усі 8 га, які мав у Сереховичах. І саме торік Сереховицьке родовище змінило користувача: підприємець Володимир Потапчук, колишній однопартієць Котюка, який розробляв родовище з 2018-го, відчужив право користуватися надрами ТОВ «Рентленд Груп».Про те, що уродженець Рожища, депутат облради Котюк і тогочасний депутат Рожищенської райради Потапчук співпрацюють, відомо за різними спільними ознаками з їхніх біографій. Приміром, у 2015 році вони балотувалися до обласної і районної рад від Радикальної партії Олега Ляшка. У 2017 році обидва одночасно стали власниками земельних ділянок в Сереховичах. Крім того, в 2017 році батько Сергія Котюка, Сергій Нестерович зробив подарунок Потапчуку в негрошовій формі на суму 143 тисячі гривень. Було й таке, що ексдружина Котюка Орися дарувала 30 тисяч гривень Володимиру Потапчуку. Хоча на пряме запитання «Сили правди» Потапчуку, чи є вони з Котюком партнерами у бізнесі, він пояснювати хоч щось відмовився.Тим часом Котюк мав зв’язок і з «Рентленд Груп», яка отримала від Потапчука право розробляти Сереховицьке родовище. «Сила правди» писала, коли розслідувала піщані схеми депутатів Волинської облради, як це товариство, зареєстроване тоді на дружину й доньку депутата облради Володимира Бондаря, на той час держслужбовця, готувалося видобувати пісок за дозволами, оформленими на підставних осіб. У схемі був замішаний і депутат Сергій Котюк.І нині цей депутат облради воліє приховувати інформацію про свій бізнес. Принаймні, коли «Сила правди» намагалася дізнатися у Котюка деталі про його новий спецдозвіл на користування надрами, який він отримав у 2023-му і який згадав у декларації, він навідріз відмовився будь що пояснювати.«Я маю право не коментувати і я цього робити не буду», – відрізав депутат обласної ради, додавши про свою недовіру до журналістів.При цьому обранець у розмові обмовився, що мешкає тепер у Києві, що підтверджує і його профіль у соцмережі Facebook. І це незрозуміло, бо виходить, що Котюк дозволяє собі писати неправду в декларації: НАЗК депутат повідомляє і засвідчує підписом, що мешкає там, де й зареєстрований, – у Луцьку.Утім, Сергій Котюк, хоч і перебрався до столиці, найімовірніше, не збирається покидати заробітки на волинських родовищах. Про це, окрім земель, які він придбав на «піщаних» територіях, свідчить і те, як ґрунтовно він поповнив у 2024-му і далі поповнює парк спецтехніки: купив 2 екскватори німецької фірми Liebherr: за 300 тисяч гривень та новіший за 2,9 мільйона, а також навантажувач 1984 року за 170 тисяч та вантажівку КРАЗ 1991 року випуску за 78 тисяч гривень. Також він має фінансове зобов’язання на 1,6 мільйона перед фірмою «Стельвіо», яка торгує, зокрема, і сільгосптехнікою. Уже в 2025-му Котюк придбав ще й гусеничний екскаватор вартістю понад 600 тисяч гривень. Крім того, засвідчив, що має і новісінький легковик – за Renault Duster 2024 року випуску віддав понад 800 тисяч гривень.Загалом же торік Сергій Котюк заробив понад 3 мільйони гривень. Найбільше – 2,6 мільйона гривень як підприємець, а ще 195 тисяч – як зарплату у вже згаданому ТОВ «Ковельський піщаний кар’єр» та 100 тисяч від продажу його корпортавних прав. Мав також 55 тисяч гривень пенсії і майже 68 тисяч гривень від продажу нерухомості. Заощадження в депутата-підприємця відносно скромні: Котюк тримає близько 4,4 тисячі доларів у банку та пів мільйона гривень у готівці. Крім того, взяв майже 620 тисяч гривень кредиту.За даними аналітичної системи YouControl, у Сергія Котюка змінився і сімейний статус: у 2023 році він розлучився з дружиною Орисею, з якою перебував у шлюбі майже 27 років і в якому у них народилася дочка.До слова, 7 травня Державна служба геології та надр України проведе аукціони з продажу 13 спецдозволів на користування ділянками надр, зокрема є в списку і 4 спецдозволи на Волині щодо таких родовищ: ділянка Гайове (ініціатор ТОВ «1Травня» Миколи Пархомчука), родовище Замостівське (ініціатор КП «Прилісненадраресурс» Прилісненської сільської ради), Крижівське родовище (ініціатор ТОВ «Річтранс Луцьк» Олега Кербалая) та Луківське родовище (Волинська обл., ініціатор ПП «Санліко» Сергія Фокіна).

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