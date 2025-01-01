Спецтрибунал щодо злочинів росії проти України почне роботу у 2026 році





Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, пише



За її словами, у 2025 році закінчують оформлення юридичної бази й починають формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила й регламенти роботи, процедури. Вона відзначила, що впродовж цього року юридична робота ще буде тривати.



«Зокрема, уже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально і юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, з огляду на дуже складні й чутливі питання, щодо яких доводилося шукати компроміс», — розмірковує Мудра.



Вона також розповіла деталі щодо зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня.



«Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки зі створення спецтрибуналу», — розповіла Мудра.



Спецтрибунал для покарання росії



В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.



У Міністерстві закордонних справ України пояснювали, що міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Але наявні інституції постають перед «об’єктивними правовими перешкодами» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.



16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція запровадження спецтрибуналу для росії. Відтоді свою підтримку висловили низка країн і високопосадовців ЄС. А Нідерланди висловилися, що готові прийняти трибунал над росією в себе.



У серпні 2023 року заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов на тлі цього заявив, що Україна не погодиться на будь-який гібридний формат трибуналу, де розглядається його створення як частини української судової системи, і додав, що обговорення щодо трибуналу ще тривають.



Нині над створенням трибуналу працюють понад 40 держав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2026 році розпочне роботу спеціальний трибунал щодо злочину агресії рф проти України.Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента, пише «Укрінформ» За її словами, у 2025 році закінчують оформлення юридичної бази й починають формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила й регламенти роботи, процедури. Вона відзначила, що впродовж цього року юридична робота ще буде тривати.«Зокрема, уже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально і юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, з огляду на дуже складні й чутливі питання, щодо яких доводилося шукати компроміс», — розмірковує Мудра.Вона також розповіла деталі щодо зустрічі міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня.«Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки зі створення спецтрибуналу», — розповіла Мудра.В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.У Міністерстві закордонних справ України пояснювали, що міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Але наявні інституції постають перед «об’єктивними правовими перешкодами» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція запровадження спецтрибуналу для росії. Відтоді свою підтримку висловили низка країн і високопосадовців ЄС. А Нідерланди висловилися, що готові прийняти трибунал над росією в себе.У серпні 2023 року заступник голови Офісу президентана тлі цього заявив, що Україна не погодиться на будь-який гібридний формат трибуналу, де розглядається його створення як частини української судової системи, і додав, що обговорення щодо трибуналу ще тривають.Нині над створенням трибуналу працюють понад 40 держав.

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