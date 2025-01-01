Серед звільнених з полону – шестеро волинян





Про це Іван Рудницький.



- Андрійчук Володимир Віталійович, 1984 р.н., родом із села Одеради, Луцький район;



- Босацький Олександр Васильович, 2002 р.н., село Ласків, Володимирський район;



- Куцевич Микола Васильович, 1994 р.н., село Гута, Ковельський район;



- Люфт Олександр Вікторович, 2001 р.н., смт Цумань, Луцький район;



- Нечипорук Роман Вадимович, 2000 р.н., село Щурин, Луцький район;



- Сосницький Денис Володимирович, 2000 р.н., село Хорлупи, Луцький район.



"Кожне таке повернення – це результат наполегливої праці Координаційного штабу, команди Президента України Володимира Зеленського та міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів", – зазначив у дописі Рудницький.



Нагадаємо: у вівторок, 6 травня,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед 205-ти звільнених з полону українців є шестеро волинян.Про це повідомив голова Волинської ОВА, 1984 р.н., родом із села Одеради, Луцький район;, 2002 р.н., село Ласків, Володимирський район;, 1994 р.н., село Гута, Ковельський район;, 2001 р.н., смт Цумань, Луцький район;, 2000 р.н., село Щурин, Луцький район;, 2000 р.н., село Хорлупи, Луцький район."Кожне таке повернення – це результат наполегливої праці Координаційного штабу, команди Президента України Володимира Зеленського та міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів", – зазначив у дописі Рудницький.Нагадаємо: у вівторок, 6 травня, Україна повернула додому 205 воїнів . Це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

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