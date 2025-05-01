Президент Польщі закликав Трампа змусити путіна «укласти мир»

Анджей Дуда звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп є єдиний хто здатен змусити путіна сісти за стіл переговорів.



Про це Дуда сказав в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, пише



У понеділок, 5 травня, Дуда заявив, що США мають у своєму розпорядженні інструменти, які можуть ефективно вплинути на Кремль. На його думку, лише Трамп, має реальні важелі тиску на російського правителя.



"Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити володимира путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.



Дуда наголосив, що Трамп "побачив реальну картину" після останніх дискусій із путіним і має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна".



"Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - сказав Дуда.



Коментарі Дуди відображають сподівання багатьох європейських лідерів які покладають надії на Трампа, аби той використав свій вплив на Москву, оскільки наразі його тиск переважно був спрямований на Україну.



Трамп, зокрема, заявляв, що Україна не стане членом НАТО, а також пропонував мирні варіанти, які передбачали визнання Криму частиною Росії.



З моменту повернення у велику політику Трамп неодноразово заявляв про здатність завершити війну між Росією та Україною за 24 години. У межах цієї стратегії він відправляв свого представника Стіва Віткоффа до Москви для переговорів, однак ці зустрічі не призвели до послаблення російських вимог.



"Та, схоже, Трамп готовий змінити підхід. Після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії у відповідь на продовження нападів на цивільну інфраструктуру", - йдеться у заяві Дуди.



За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.



У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.



Один з ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії та 500% мита на імпорт нафти, газу та алюмінію з країн, які торгують із Росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізвернувся до президента СШАіз закликом посилити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну проти України. Він вважає, що Трамп є єдиний хто здатен змусити путіна сісти за стіл переговорів.Про це Дуда сказав в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, пише Українська правда У понеділок, 5 травня, Дуда заявив, що США мають у своєму розпорядженні інструменти, які можуть ефективно вплинути на Кремль. На його думку, лише Трамп, має реальні важелі тиску на російського правителя."Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити володимира путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.Дуда наголосив, що Трамп "побачив реальну картину" після останніх дискусій із путіним і має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна"."Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - сказав Дуда.Коментарі Дуди відображають сподівання багатьох європейських лідерів які покладають надії на Трампа, аби той використав свій вплив на Москву, оскільки наразі його тиск переважно був спрямований на Україну.Трамп, зокрема, заявляв, що Україна не стане членом НАТО, а також пропонував мирні варіанти, які передбачали визнання Криму частиною Росії.З моменту повернення у велику політику Трамп неодноразово заявляв про здатність завершити війну між Росією та Україною за 24 години. У межах цієї стратегії він відправляв свого представника Стіва Віткоффа до Москви для переговорів, однак ці зустрічі не призвели до послаблення російських вимог."Та, схоже, Трамп готовий змінити підхід. Після нещодавньої зустрічі з президентом Україниу Римі Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії у відповідь на продовження нападів на цивільну інфраструктуру", - йдеться у заяві Дуди.За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.Один з ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканецьзапропонував законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії та 500% мита на імпорт нафти, газу та алюмінію з країн, які торгують із Росією.

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