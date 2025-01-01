На Волині прогнозують заморозки: коли саме?

На Волині прогнозують заморозки: коли саме?
Лучан та жителів Волинської області попереджають про небезпечне похолодання — синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У середу, 7 травня, на півночі Волині, а у четвер і п'ятницю, 8 та 9 травня, на усій території області та у Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°C.

Рівень небезпечності – ІІ, «помаранчевий».

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