На Волині прогнозують заморозки: коли саме?
Сьогодні, 17:40
Лучан та жителів Волинської області попереджають про небезпечне похолодання — синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У середу, 7 травня, на півночі Волині, а у четвер і п'ятницю, 8 та 9 травня, на усій території області та у Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°C.
Рівень небезпечності – ІІ, «помаранчевий».
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У середу, 7 травня, на півночі Волині, а у четвер і п'ятницю, 8 та 9 травня, на усій території області та у Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°C.
Рівень небезпечності – ІІ, «помаранчевий».
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