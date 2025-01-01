На Волині анонсували «Світязький марафон» у пам’ять про захисників України

Щоб вшанувати загиблих захисників України та зібрати кошти для ЗСУ, на Волині організували «Світязький марафон пам’яті героїв 2025».Про це misto.media розповів організатор спортивної події, голова громадської організації «Сталева міць» та ветеран російсько-української війни20 липня.на території Шацького національного природного парку.Торік В’ячеслав проводив марафон в пам’ять батька, який загинув в Бахмуті у 2023 році.«Ми з братом, теж ветераном війни, за власні кошти організували благодійний забіг імені Миколи Оксентюка на озері Світязь у 2024 році. За зібрані кошти допомогли побратимам із 100-ї ОМБр.А цьогоріч хочемо вшанувати більшу кількість захисників, адже в кожного є рідні чи знайомі, які загинули, захищаючи Україну», — каже ветеран.Тому кожен учасник матиме можливість пробігти в пам’ять про полеглого захисника України, ім’я якого буде вказано на стартовому номері.Зібрані стартові внески (крім витрат на організацію заходу) віддадуть на потреби батальйону безпілотних систем 100-ї ОМБр.Дистанції та вартість внесків для реєстрації:Марафон 42 км — 1000 грн;Марафонська естафета 42 км (команда з 2 осіб) — 1600 грн;Півмарафон 21 км — 900 грн;Забіг на 10 км — 800 грн;Забіг на 5 км — 800 грн;Дитячий забіг 1 км — 300 грн.Для людей з інвалідністю участь в будь-якій індивідуальній дистанції безплатна, для учасників бойових дій — 50% знижки.Реєстрація на спортивний захід відкрита до 15 липня 2025 року.Додаткова інформація за номером телефону: +38 095 040 78 98.«Нехай участь в цій події стане символом нашої безмежної вдячності та вічної пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну та реальною допомогою тим, хто неї сьогодні боронить», — закликають організатори.