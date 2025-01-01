У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО

У Луцьку нове поповнення прикордонного загону присягнуло на вірність українському народові.Військовослужбовці зобов’язалися сумлінно захищати державний суверенітет та територіальну цілісність України, дотримуватися Конституції та законів, а також чесно і відповідально виконувати покладені на них обов’язки, - повідомляють у Волинському прикордонному загоні.Під час ритуалу новобранців благословив військовий капелан. У своїй промові він побажав кожному витривалості, сили духу та Божого захисту в подальшій службі. Після молитви отець Михайло окропив військовослужбовців освяченою водою.Офіцер прикордонного загону, звертаючись до прикордонників, зазначив, що складення присяги — важливий крок у становленні кожного воїна як захисника держави."Ми ж закликаємо небайдужих громадян також долучатися до наших лав — тих, хто стоїть на сторожі спокою та безпеки українців. Чекаємо вас за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.