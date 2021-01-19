Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО

Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
У День піхоти Збройних Сил України військовослужбовці 14 ОМБр імені Князя Романа Великого і 100 окремої механізованої бригади отримали державні та відомчі нагороди.

Про це повідомили на сторінках підрозділів.

"Це свято тих, хто тримає передову. Хто щодня - в окопах, під обстрілами, на «нулі». Піхота - це не пафос. Це ризик, залізна витримка, надзвичайна сила духу", - йдеться у дописі на сторінці 14 ОМБр.
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО

З нагоди Дня піхоти державні та відомчі нагороди Князівським воїнам-піхотинцям вручив командир бригади підполковник Анатолій Лисецький: "Ваша стійкість, бойовий дух і братерство - це приклад для всієї країни. Ви щодня доводите, що ніхто не зламає українського воїна-піхотинця, який боронить свою землю, свій народ, своїх рідних!
Нашим загиблим побратимам і посестрам - світла памʼять. Їхній подвиг незабутній! А ми продовжуємо боротьбу! Слава Україні!"

До Дня піхоти Збройних Сил України у підрозділах 100 ОМБр також відбулося нагородження бійців державними та відомчими нагородами.

"Бійці «Сталевої Сотки» вже десятий місяць ведуть Битву за Торецьк, щодня множачи на нуль полчища ординців. Україна стоїть, бо стоїть піхота…" - йдеться на сторінці "сталевої сотки".


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Теги: військо, піхота, свято, 14 ОМБр, 100 ОМБр
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