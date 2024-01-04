Повідомили, що з російського полону визволили ще одного воїна з Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:02
Серед 205-ти звільнених 6 травня з полону українських воїнів є ще один військовослужбовець з Волині.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Як відомо, раніше заявляли про шестеро звільнених з російського полону військовослужбовців з Волині.
Проте згодом інформацію оновили. Виявилося, що з полону визволили сім воїнів-волинян. З полону з полону також повернули жителя Камінь-Каширщини Вадима Валерійовича Козака, 2001 р.н.
"Кожне таке повернення – це результат наполегливої праці Координаційного штабу, команди Президента України Володимира Зеленського та міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів. Від імені Волині висловлюю вдячність усім, хто долучився до цього обміну, за посередництво. Наші – вдома", - йдеться у дописі на сторінці голови Волинської ОВА.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
Як відомо, раніше заявляли про шестеро звільнених з російського полону військовослужбовців з Волині.
Проте згодом інформацію оновили. Виявилося, що з полону визволили сім воїнів-волинян. З полону з полону також повернули жителя Камінь-Каширщини Вадима Валерійовича Козака, 2001 р.н.
"Кожне таке повернення – це результат наполегливої праці Координаційного штабу, команди Президента України Володимира Зеленського та міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів. Від імені Волині висловлюю вдячність усім, хто долучився до цього обміну, за посередництво. Наші – вдома", - йдеться у дописі на сторінці голови Волинської ОВА.
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