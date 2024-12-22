На Донеччині росіяни розстріляли трьох українських полонених

На Донеччині росіяни розстріляли трьох українських полонених
На Донеччині ворог розстріляв трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), - йдеться на сторінці Донецької обласної прокуратури.

3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї.
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Теги: Донеччина, війна, злочин, росія, розстріл
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