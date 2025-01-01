Гурт із Колумбії заспівав пісню про Луцьк. ВІДЕО

Гурт із Колумбії заспівав пісню про Луцьк. ВІДЕО
Колумбійський гурт «Лос Янковерс», який виконує пісні українською, заспівав пісню про Луцьк.

Відео музиканти оприлюднили у своїх соцмережах, пише видання Район.Культура.

Гурт «Лос Янковерс» заснував колумбієць українського походження Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець. Його батько Хав'єр — колумбієць, а мати Наталя — українка, родом з Києва, за освітою мікробіологиня, переїхала на початку 1990-х років до Боготи.

Жінка навчила сина українських пісень та знайомила з українською культурою.

@losiankovers

Колумбійський гурт виконав пісню про Луцьк

♬ original sound - losiankovers


Близько семи років тому Янко з університетськими друзями створив гурт, з яким гастролював Еквадором та Колумбією. Одного разу музиканти спробували виконати українську народну пісню й тепер українські пісні є вагомою частиною репертуару гурту.

Згодом до колумбційців доєдналася і венесуелка італійського походження Ісамар Фернандес. Її двоюрідний брат, який волонтерив в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, загинув внаслідок російського обстрілу в 2022 році.

Наприкінці травня «Лос Янковерс» вперше в повному складі вирушать в тур Україною. 30 травня музиканти завітають до Луцька.


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