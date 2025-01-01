Гурт із Колумбії заспівав пісню про Луцьк. ВІДЕО





Відео музиканти оприлюднили у своїх соцмережах, пише



Гурт «Лос Янковерс» заснував колумбієць українського походження Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець. Його батько Хав'єр — колумбієць, а мати Наталя — українка, родом з Києва, за освітою мікробіологиня, переїхала на початку 1990-х років до Боготи.



Жінка навчила сина українських пісень та знайомила з українською культурою.



@losiankovers Колумбійський гурт виконав пісню про Луцьк ♬ original sound - losiankovers



Близько семи років тому Янко з університетськими друзями створив гурт, з яким гастролював Еквадором та Колумбією. Одного разу музиканти спробували виконати українську народну пісню й тепер українські пісні є вагомою частиною репертуару гурту.



Згодом до колумбційців доєдналася і венесуелка італійського походження Ісамар Фернандес. Її двоюрідний брат, який волонтерив в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, загинув внаслідок російського обстрілу в 2022 році.



Наприкінці травня «Лос Янковерс» вперше в повному складі вирушать в тур Україною. 30 травня музиканти завітають до Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колумбійський гурт «Лос Янковерс», який виконує пісні українською, заспівав пісню про Луцьк.Відео музиканти оприлюднили у своїх соцмережах, пише видання Район.Культура.Гурт «Лос Янковерс» заснував колумбієць українського походження Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець. Його батько Хав'єр — колумбієць, а мати Наталя — українка, родом з Києва, за освітою мікробіологиня, переїхала на початку 1990-х років до Боготи.Жінка навчила сина українських пісень та знайомила з українською культурою.Близько семи років тому Янко з університетськими друзями створив гурт, з яким гастролював Еквадором та Колумбією. Одного разу музиканти спробували виконати українську народну пісню й тепер українські пісні є вагомою частиною репертуару гурту.Згодом до колумбційців доєдналася і венесуелка італійського походження Ісамар Фернандес. Її двоюрідний брат, який волонтерив в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, загинув внаслідок російського обстрілу в 2022 році.Наприкінці травня «Лос Янковерс» вперше в повному складі вирушать в тур Україною. 30 травня музиканти завітають до Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію