Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
Сьогодні, 23:19
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що Україна хоче заморозити війну країни-агресора Росії вздовж поточної лінії фронту, а також створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.
Його слова наводить видання Clash Resort у вівторок, 6 травня, - пише видання "Українські новини".
"Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону", - цитує видання.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО, і що питання її вступу до Альянсу не обговорюється.
Також Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо припинення війни країни-агресора Росії проти України.
30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату розмови з країною-агресором РФ щодо припинення війни.
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Його слова наводить видання Clash Resort у вівторок, 6 травня, - пише видання "Українські новини".
"Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону", - цитує видання.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО, і що питання її вступу до Альянсу не обговорюється.
Також Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо припинення війни країни-агресора Росії проти України.
30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату розмови з країною-агресором РФ щодо припинення війни.
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