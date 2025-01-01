Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни

Дональда Трампа в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що Україна хоче заморозити війну країни-агресора Росії вздовж поточної лінії фронту, а також створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.



Його слова наводить видання Clash Resort у вівторок, 6 травня, - пише видання



"Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону", - цитує видання.



Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО, і що питання її вступу до Альянсу не обговорюється.



Також Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо припинення війни країни-агресора Росії проти України.



30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату розмови з країною-агресором РФ щодо припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америкив Україні генералповідомив, що Україна хоче заморозити війну країни-агресора Росії вздовж поточної лінії фронту, а також створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.Його слова наводить видання Clash Resort у вівторок, 6 травня, - пише видання "Українські новини". "Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону", - цитує видання.Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО, і що питання її вступу до Альянсу не обговорюється.Також Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо припинення війни країни-агресора Росії проти України.30 квітня президент Українизаявив, що Київ готовий до будь-якого формату розмови з країною-агресором РФ щодо припинення війни.

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