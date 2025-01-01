Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни

Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Україні генерал Кіт Келлог повідомив, що Україна хоче заморозити війну країни-агресора Росії вздовж поточної лінії фронту, а також створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Його слова наводить видання Clash Resort у вівторок, 6 травня, - пише видання "Українські новини".

"Україна хоче заморозити конфлікт уздовж нинішньої лінії зіткнення і створити 30-кілометрову демілітаризовану зону", - цитує видання.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що Україна не стане частиною НАТО, і що питання її вступу до Альянсу не обговорюється.

Також Келлог назвав "дуже продуктивними" зустрічі в Парижі щодо припинення війни країни-агресора Росії проти України.

30 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату розмови з країною-агресором РФ щодо припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кіт Келлог, Україна, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
Сьогодні, 23:19
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Повідомили, що з російського полону визволили ще одного воїна з Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:02
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На Донеччині росіяни розстріляли трьох українських полонених
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф На Сумщині закликають терміново евакуюватися мешканців кількох населених пунктів на кордоні з рф
05 травня, 19:06
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
05 травня, 16:46
На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
02 травня, 17:05
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком
02 травня, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
Сьогодні, 23:19
 0
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
Повідомили, що з російського полону визволили ще одного воїна з Волині. ФОТО
Сьогодні, 22:02
 0
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині росіяни розстріляли трьох українських полонених
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8