У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО

У Голобській громаді на Волині облаштували пам’ятник загиблим землякам-захисникам, яке навіки закарбує подвиги та жертовність тих, хто віддав найцінніше – своє життя – за волю та незалежність України.Повідомили на сайті громади.Церемонія зустрічі із сім’ями захисників загиблих в російсько-українській війні об'єднала родини та мешканців громади різних поколінь. На урочистому заході були присутні представники влади та силових структур, серед яких: Голобський селищний голова, Герой України, Велицький сільський голова, начальник Волинської військової адміністрації, начальник Ковельської військової адміністрації -, голова Ковельської районної ради, депутат Волинської обласної радиначальник Ковелььского РУП ГУНП у Волинській області, шановні ветерани та найважливіше, – родини полеглих Героїв, для яких цей день став символом вшанування їхньої безмірної втрати та вічної пам'яті про їхніх рідних.Звучали промови, сповнені болю, вдячності та незламної віри в майбутнє України. Закінчився захід хвилиною мовчання та Гімном України, під час яких кожен присутній зміг у глибокій тиші вшанувати світлу пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних домівок.Пам’ятник захисникам в Голобах – це не просто меморіальний комплекс, це живе свідчення нашої пам'яті та шани."Місце пам’яті повинне стати не лише місцем скорботи, а й місцем виховання патріотизму для майбутніх поколінь. Тут молодь зможе дізнаватися про подвиги своїх земляків, усвідомлювати ціну свободи та незалежності, та навчатися любити свою Батьківщину так само сильно, як любили її наші Герої. Ми закликаємо кожного мешканця та гостя Голоб відвідати та вклонитися пам'яті Героїв та усвідомити велич їхнього подвигу. Бережімо це святе місце, розповідаймо про наших Героїв своїм дітям та внукам, щоб їхні імена назавжди залишилися в нашій пам'яті", - йдеться на сайті Голобської громади.