У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО

У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО
У Голобській громаді на Волині облаштували пам’ятник загиблим землякам-захисникам, яке навіки закарбує подвиги та жертовність тих, хто віддав найцінніше – своє життя – за волю та незалежність України.

Повідомили на сайті громади.

Церемонія зустрічі із сім’ями захисників загиблих в російсько-українській війні об'єднала родини та мешканців громади різних поколінь. На урочистому заході були присутні представники влади та силових структур, серед яких: Голобський селищний голова Сергій Гарбарук, Герой України Іван Кривальчук, Велицький сільський голова Віктор Ковальчук, начальник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький, начальник Ковельської військової адміністрації - Ольга Черен, голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак, депутат Волинської обласної ради Віктор Козак, начальник Ковелььского РУП ГУНП у Волинській області Роман Яровий, шановні ветерани та найважливіше, – родини полеглих Героїв, для яких цей день став символом вшанування їхньої безмірної втрати та вічної пам'яті про їхніх рідних.
У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО

Звучали промови, сповнені болю, вдячності та незламної віри в майбутнє України. Закінчився захід хвилиною мовчання та Гімном України, під час яких кожен присутній зміг у глибокій тиші вшанувати світлу пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних домівок.

Пам’ятник захисникам в Голобах – це не просто меморіальний комплекс, це живе свідчення нашої пам'яті та шани.
У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО
У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО

"Місце пам’яті повинне стати не лише місцем скорботи, а й місцем виховання патріотизму для майбутніх поколінь. Тут молодь зможе дізнаватися про подвиги своїх земляків, усвідомлювати ціну свободи та незалежності, та навчатися любити свою Батьківщину так само сильно, як любили її наші Герої. Ми закликаємо кожного мешканця та гостя Голоб відвідати та вклонитися пам'яті Героїв та усвідомити велич їхнього подвигу. Бережімо це святе місце, розповідаймо про наших Героїв своїм дітям та внукам, щоб їхні імена назавжди залишилися в нашій пам'яті", - йдеться на сайті Голобської громади.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Голоби, пам'ять, війна, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО
Сьогодні, 01:15
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
06 травня, 23:19
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
06 травня, 22:38
Повідомили, що з російського полону визволили ще одного воїна з Волині. ФОТО
06 травня, 22:02
Схожі новини
26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля 26 загиблих воїнів стали почесними громадянами Ковеля
28 березня, 05:28
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
31 грудня, 2024, 01:15
У місті на Волині вишиватимуть рушник з іменами Героїв, які віддали життя за Україну У місті на Волині вишиватимуть рушник з іменами Героїв, які віддали життя за Україну
24 серпня, 2024, 01:31
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
21 червня, 2024, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
7 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна хоче заморозки війни
06 травня, 23:19
 0
Піхотинці з волинських бригад отримали державні та відомчі нагороди. ФОТО
06 травня, 22:38
 0
Повідомили, що з російського полону визволили ще одного воїна з Волині. ФОТО
06 травня, 22:02
 0
Медіа
відео
1/8