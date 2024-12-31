У громаді на Волині відкрили меморіальний комплекс Героїв України. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У Голобській громаді на Волині облаштували пам’ятник загиблим землякам-захисникам, яке навіки закарбує подвиги та жертовність тих, хто віддав найцінніше – своє життя – за волю та незалежність України.
Повідомили на сайті громади.
Церемонія зустрічі із сім’ями захисників загиблих в російсько-українській війні об'єднала родини та мешканців громади різних поколінь. На урочистому заході були присутні представники влади та силових структур, серед яких: Голобський селищний голова Сергій Гарбарук, Герой України Іван Кривальчук, Велицький сільський голова Віктор Ковальчук, начальник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький, начальник Ковельської військової адміністрації - Ольга Черен, голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак, депутат Волинської обласної ради Віктор Козак, начальник Ковелььского РУП ГУНП у Волинській області Роман Яровий, шановні ветерани та найважливіше, – родини полеглих Героїв, для яких цей день став символом вшанування їхньої безмірної втрати та вічної пам'яті про їхніх рідних.
Звучали промови, сповнені болю, вдячності та незламної віри в майбутнє України. Закінчився захід хвилиною мовчання та Гімном України, під час яких кожен присутній зміг у глибокій тиші вшанувати світлу пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних домівок.
Пам’ятник захисникам в Голобах – це не просто меморіальний комплекс, це живе свідчення нашої пам'яті та шани.
"Місце пам’яті повинне стати не лише місцем скорботи, а й місцем виховання патріотизму для майбутніх поколінь. Тут молодь зможе дізнаватися про подвиги своїх земляків, усвідомлювати ціну свободи та незалежності, та навчатися любити свою Батьківщину так само сильно, як любили її наші Герої. Ми закликаємо кожного мешканця та гостя Голоб відвідати та вклонитися пам'яті Героїв та усвідомити велич їхнього подвигу. Бережімо це святе місце, розповідаймо про наших Героїв своїм дітям та внукам, щоб їхні імена назавжди залишилися в нашій пам'яті", - йдеться на сайті Голобської громади.
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Повідомили на сайті громади.
Церемонія зустрічі із сім’ями захисників загиблих в російсько-українській війні об'єднала родини та мешканців громади різних поколінь. На урочистому заході були присутні представники влади та силових структур, серед яких: Голобський селищний голова Сергій Гарбарук, Герой України Іван Кривальчук, Велицький сільський голова Віктор Ковальчук, начальник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький, начальник Ковельської військової адміністрації - Ольга Черен, голова Ковельської районної ради В’ячеслав Шворак, депутат Волинської обласної ради Віктор Козак, начальник Ковелььского РУП ГУНП у Волинській області Роман Яровий, шановні ветерани та найважливіше, – родини полеглих Героїв, для яких цей день став символом вшанування їхньої безмірної втрати та вічної пам'яті про їхніх рідних.
Звучали промови, сповнені болю, вдячності та незламної віри в майбутнє України. Закінчився захід хвилиною мовчання та Гімном України, під час яких кожен присутній зміг у глибокій тиші вшанувати світлу пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться до рідних домівок.
Пам’ятник захисникам в Голобах – це не просто меморіальний комплекс, це живе свідчення нашої пам'яті та шани.
"Місце пам’яті повинне стати не лише місцем скорботи, а й місцем виховання патріотизму для майбутніх поколінь. Тут молодь зможе дізнаватися про подвиги своїх земляків, усвідомлювати ціну свободи та незалежності, та навчатися любити свою Батьківщину так само сильно, як любили її наші Герої. Ми закликаємо кожного мешканця та гостя Голоб відвідати та вклонитися пам'яті Героїв та усвідомити велич їхнього подвигу. Бережімо це святе місце, розповідаймо про наших Героїв своїм дітям та внукам, щоб їхні імена назавжди залишилися в нашій пам'яті", - йдеться на сайті Голобської громади.
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