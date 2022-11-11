Волинські піротехніки розміновують палаючі ліси Харківщини. ФОТО, ВІДЕО

Волинські піротехніки розміновують палаючі ліси Харківщини. ФОТО, ВІДЕО
Співробітники піротехнічної служби ДСНС Волині працюють та докладають максимум зусиль для того, аби українські землі, ліси та поля були безпечними.

Нині фахівці з Волині розміновують Харківщину. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону.
Волинські піротехніки розміновують палаючі ліси Харківщини. ФОТО, ВІДЕО
Волинські піротехніки розміновують палаючі ліси Харківщини. ФОТО, ВІДЕО

"Тож першими до зони займання заходять сапери ДСНС: обстежують території на наявність ВНП; перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки. Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я", - йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області", - йдеться на сторінці рятувальників Волині.


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Теги: Волинь, війна, Україна, ДСНС, розмінування, Харківщина
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