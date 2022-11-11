Волинські піротехніки розміновують палаючі ліси Харківщини. ФОТО, ВІДЕО

Співробітники піротехнічної служби ДСНС Волині працюють та докладають максимум зусиль для того, аби українські землі, ліси та поля були безпечними.Нині фахівці з Волині розміновують Харківщину. Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.На Харківщині триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Боротьбу з вогнем ускладнюють вибухонебезпечні предмети, залишені з часу окупації регіону."Тож першими до зони займання заходять сапери ДСНС: обстежують території на наявність ВНП; перевіряють шляхи та під’їзди для пожежної техніки. Завдяки їхній роботі рятувальники можуть ефективно та безпечно гасити полум’я", - йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області", - йдеться на сторінці рятувальників Волині.