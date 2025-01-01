Волиняни можуть безплатно подзвонити до Пенсійного фонду

Волиняни можуть безплатно подзвонити до Пенсійного фонду
Жителі Волинської області матимуть змогу зателефонувати та поспілкуватися з фахівцями Пенсійного фонду за безплатним номер.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

З 1 травня 2025 року для жителів області в Головному Управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області створено контакт-центр з безоплатним номером телефону 0-800-100-124.

Також можна звернутися до спеціалістів відділу обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) за номером 0-93-366-06-36 (безоплатно).

Отримати відповіді фахівців Пенсійного фонду з питань призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат та інших питань стане доступніше.

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Теги: Волинь, ПФУ, Україна, консультація
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