Росіяни вночі атакували Київ
Сьогодні, 09:05
За даними Київської міської військової адміністрації, цієї ночі та вранці Росія атакувала Київ і передмістя однією балістичною ціллю і 28 дронами. Збита балістична ракета впала в Солом'янському районі.
Там пошкоджено нежитлову інфраструктуру, постраждала одна людина. Пожежу ліквідували до 3 години, пише LB.ua.
За інформацією ДСНС, у потерпілого в цьому районі діагностували контузію.
"У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 – локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю", – йдеться у повідомленні КМВА.
Станом на 8 ранку підтверджена загибель двох людей – мешканців п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Поранені, за інформацією КМВА, шестеро киян. Інформацію про поранення ще двоє людей перевіряють. Мер міста Віталій Кличко раніше повідомив, що кількість потерпілих сягнула восьми. А поліція повідомила про сімох поранених.
Пошкодження зафіксовані в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському і Дніпровському районах. В усіх, крім Солом'янського, пошкоджені будинки.
У передмісті столиці, в Софіївський Борщагівці, пошкоджено незаселену новобудову.
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Там пошкоджено нежитлову інфраструктуру, постраждала одна людина. Пожежу ліквідували до 3 години, пише LB.ua.
За інформацією ДСНС, у потерпілого в цьому районі діагностували контузію.
"У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 – локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю", – йдеться у повідомленні КМВА.
Станом на 8 ранку підтверджена загибель двох людей – мешканців п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. Поранені, за інформацією КМВА, шестеро киян. Інформацію про поранення ще двоє людей перевіряють. Мер міста Віталій Кличко раніше повідомив, що кількість потерпілих сягнула восьми. А поліція повідомила про сімох поранених.
Пошкодження зафіксовані в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському і Дніпровському районах. В усіх, крім Солом'янського, пошкоджені будинки.
У передмісті столиці, в Софіївський Борщагівці, пошкоджено незаселену новобудову.
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