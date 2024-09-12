Луцька громада передала нову партію допомоги для ЗСУ

Луцька громада передала нову партію допомоги для ЗСУ
Протягом двох минулих тижнів Луцька міськрада продовжувала передавати допомогу військовим підрозділам Сил оборони.

Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поліщук опублікував перелік допомога для ЗСУ від Луцької громади за минулі два тижні.

Зокрема із Луцька на фронт передали кунг на Mitsubishi L200, РЕБ Contra drone, зарядні станції EcoFlow, Starlink, FPV-дрони, інверторні генератори, акумуляторна батарея для радіостанцій Motorola, планшети, ноутбуки, антени, кабель.

Допомогу отримували такі військові частини: 5 ОШБр, 33 ОМБр, 68 ОЄБр, 77 ОАеМБр, 100 ОМБр для 1 СБ, в/ч А4788.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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