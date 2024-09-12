Луцька громада передала нову партію допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 09:23
Протягом двох минулих тижнів Луцька міськрада продовжувала передавати допомогу військовим підрозділам Сил оборони.
Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поліщук опублікував перелік допомога для ЗСУ від Луцької громади за минулі два тижні.
Зокрема із Луцька на фронт передали кунг на Mitsubishi L200, РЕБ Contra drone, зарядні станції EcoFlow, Starlink, FPV-дрони, інверторні генератори, акумуляторна батарея для радіостанцій Motorola, планшети, ноутбуки, антени, кабель.
Допомогу отримували такі військові частини: 5 ОШБр, 33 ОМБр, 68 ОЄБр, 77 ОАеМБр, 100 ОМБр для 1 СБ, в/ч А4788.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поліщук опублікував перелік допомога для ЗСУ від Луцької громади за минулі два тижні.
Зокрема із Луцька на фронт передали кунг на Mitsubishi L200, РЕБ Contra drone, зарядні станції EcoFlow, Starlink, FPV-дрони, інверторні генератори, акумуляторна батарея для радіостанцій Motorola, планшети, ноутбуки, антени, кабель.
Допомогу отримували такі військові частини: 5 ОШБр, 33 ОМБр, 68 ОЄБр, 77 ОАеМБр, 100 ОМБр для 1 СБ, в/ч А4788.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Трампа заявили, що Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони
Сьогодні, 10:07
Луцька громада передала нову партію допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 09:23
Росіяни вночі атакували Київ
Сьогодні, 09:05
У волинському нацпарку «вполювали» червонокнижного лелеку. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Волиняни можуть безплатно подзвонити до Пенсійного фонду
Сьогодні, 07:31