Воїн із волинської бригади розповів про секрет стійкості

Воїн із волинської бригади розповів про секрет стійкості
Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Денис поділився власним секретом стійкості.

Про це у фейсбуці повідомила військова частина.

«Я змінив багато робіт, працював в Україні та закордоном, вів власний бізнес – все заради моїх найдорожчих людей: дружини та донечки. І таки збудував будинок, посадив на своїй землі дерево і вже з дня на день чекав народження сина, щоб вдруге стати найщасливішим батьком у світі…» - каже воїн.

Початок 2022 року мав стати радісною віхою в житті Дениса. Та насолоду життям розірвали ранкові вибухи. Ворог почав повномасштабне вторгнення… І чоловік взяв зброю, щоб захистити своє.

Вагітну дружину з донькою Денис відправив до Польщі, а сам лишився у Луцьку та приєднався до одного з підрозділів охорони, де зустрів багато знайомих. Близько місяця чоловіки прикривали об’єкти критичної інфраструктури, а потім долучилися до бойових підрозділів. Так Денис потрапив до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Все почалося з шикування. Командир нашого підрозділу охорони запитав, хто бажає долучитися до бойових бригад. Потрібно було кілька десятків добровольців, але зголосилися майже всі. Я був серед них. Ми рушали наступного дня», - пригадує піхотинець.

Денис приєднався до одного з новостворених піхотних підрозділів Князівської бригади. Ситуація на передовій була складна, але всі воювали відчайдушно – труднощі з лихвою компенсувала жага вигнати ворога.

«Мій перший бій в Князівській бригаді відбувся під Соледаром. Тоді по ворогу випустив свою першу автоматну чергу. Я зробив це неідеально, але з чітким розумінням за що летить кожна куля. Бо якщо нам з побратимами і дещо бракувало підготовки, але точно не єдності та рішучості. І завдяки цьому ми були ефективні», - розповів захисник.

В наступні роки Денис разом з побратимами оборонявся, наступав та контратакував у багатьох боях на Донеччині та Харківщині.

Секрет стійкості Князівського піхотинця, на думку нашого побратима простий: «Вміти працювати в команді, бути універсальним та щиро любити те, що захищаєш».

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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