Воїн із волинської бригади розповів про секрет стійкості

Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогоподілився власним секретом стійкості.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.«Я змінив багато робіт, працював в Україні та закордоном, вів власний бізнес – все заради моїх найдорожчих людей: дружини та донечки. І таки збудував будинок, посадив на своїй землі дерево і вже з дня на день чекав народження сина, щоб вдруге стати найщасливішим батьком у світі…» - каже воїн.Початок 2022 року мав стати радісною віхою в житті Дениса. Та насолоду життям розірвали ранкові вибухи. Ворог почав повномасштабне вторгнення… І чоловік взяв зброю, щоб захистити своє.Вагітну дружину з донькою Денис відправив до Польщі, а сам лишився у Луцьку та приєднався до одного з підрозділів охорони, де зустрів багато знайомих. Близько місяця чоловіки прикривали об’єкти критичної інфраструктури, а потім долучилися до. Так Денис потрапив до 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.«Все почалося з шикування. Командир нашого підрозділу охорони запитав, хто бажає долучитися до бойових бригад. Потрібно було кілька десятків добровольців, але зголосилися майже всі. Я був серед них. Ми рушали наступного дня», - пригадує піхотинець.Денис приєднався до одного з новостворених піхотних підрозділів Князівської бригади. Ситуація на передовій була складна, але всі воювали відчайдушно – труднощі з лихвою компенсувала жага вигнати ворога.«Мій перший бій в Князівській бригаді відбувся під Соледаром. Тоді по ворогу випустив свою першу автоматну чергу. Я зробив це неідеально, але з чітким розумінням за що летить кожна куля. Бо якщо нам з побратимами і дещо бракувало підготовки, але точно не єдності та рішучості. І завдяки цьому ми були ефективні», - розповів захисник.В наступні роки Денис разом з побратимами оборонявся, наступав та контратакував у багатьох боях на Донеччині та Харківщині.Секрет стійкості Князівського піхотинця, на думку нашого побратима простий: «Вміти працювати в команді, бути універсальним та щиро любити те, що захищаєш».