Поліція знайшла водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік
Сьогодні, 10:38
Патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП у Луцьку і втік. На порушника склали протоколи.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Патрульні нагадали про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Набережна та Шевченка кільцевим рухом.
З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохідне огородження, після чого залишив місце події.
Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно встановили особу порушника.
На водія складено адміністративні матеріали за:
- ст. 124 ( (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.
«Нагадуємо: залишення місця ДТП — це не лише порушення закону, а й прояв безвідповідальності. У разі атвтопригоди залишайтеся на місці, викликайте поліцію та дійте згідно з правилами. Відповідальність — запорука безпеки на дорозі», - зазначили правоохоронці.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Патрульні нагадали про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Набережна та Шевченка кільцевим рухом.
З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохідне огородження, після чого залишив місце події.
Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно встановили особу порушника.
На водія складено адміністративні матеріали за:
- ст. 124 ( (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.
«Нагадуємо: залишення місця ДТП — це не лише порушення закону, а й прояв безвідповідальності. У разі атвтопригоди залишайтеся на місці, викликайте поліцію та дійте згідно з правилами. Відповідальність — запорука безпеки на дорозі», - зазначили правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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