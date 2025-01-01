Поліція знайшла водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік

Патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП у Луцьку і втік. На порушника склали протоколи.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Патрульні нагадали про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Набережна та Шевченка кільцевим рухом.З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохідне огородження, після чого залишив місце події.Інспектори відділу розшуку та опрацюванняоперативно встановили особу порушника.На водія складено адміністративні матеріали за:- ст. 124 ( (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);- ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);- ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.«Нагадуємо: залишення місця ДТП — це не лише порушення закону, а й прояв безвідповідальності. У разі атвтопригоди залишайтеся на місці, викликайте поліцію та дійте згідно з правилами. Відповідальність — запорука безпеки на дорозі», - зазначили правоохоронці.