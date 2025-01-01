Поліція знайшла водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік

Поліція знайшла водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік
Патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП у Луцьку і втік. На порушника склали протоколи.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Патрульні нагадали про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Набережна та Шевченка кільцевим рухом.

З’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохідне огородження, після чого залишив місце події.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно встановили особу порушника.

На водія складено адміністративні матеріали за:

- ст. 124 ( (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
- ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.
Поліція знайшла водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік

«Нагадуємо: залишення місця ДТП — це не лише порушення закону, а й прояв безвідповідальності. У разі атвтопригоди залишайтеся на місці, викликайте поліцію та дійте згідно з правилами. Відповідальність — запорука безпеки на дорозі», - зазначили правоохоронці.

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Теги: ДТП, Луцьк
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