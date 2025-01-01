Синоптики на Волині прогнозують похолодання та заморозки у травні





Перша стартує з 7 по 9 травня, прокоментувала Надія Голя.



Найхолодніше буде у північних районах області, можливі повітряні заморозки. Суттєвих опадів не прогнозують.



З 7 по 9 травня вночі вітер буде від 3 до 8 м/с., а вдень буде посилюватись від 5 до 10 м/с. У Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°.



Похолодання буде триматись орієнтовно до 12-13 числа, потім ситуація зміниться і до області почне надходити тепле повітря з Середземного моря.



У період з 14 по 18 травня можливе потепління до 20–22°. Однак це лише на декілька днів, каже Надія Голя.



Друга хвиля похолодання розпочнеться орієнтовно з 19 травня, уночі буде близько від 3 до 4 градусів. Можливо, що і тоді теж можуть бути приморозки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через переміщення холодного арктичного повітря на Волині очікується дві хвилі похолодань.Перша стартує з 7 по 9 травня, прокоментувала misto.media синоптикиня Волинського гідрометеорологічного центруНайхолодніше буде у північних районах області, можливі повітряні заморозки. Суттєвих опадів не прогнозують.З 7 по 9 травня вночі вітер буде від 3 до 8 м/с., а вдень буде посилюватись від 5 до 10 м/с. У Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°.Похолодання буде триматись орієнтовно до 12-13 числа, потім ситуація зміниться і до області почне надходити тепле повітря з Середземного моря.У період з 14 по 18 травня можливе потепління до 20–22°. Однак це лише на декілька днів, каже Надія Голя.Друга хвиля похолодання розпочнеться орієнтовно з 19 травня, уночі буде близько від 3 до 4 градусів. Можливо, що і тоді теж можуть бути приморозки.

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