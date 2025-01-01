Синоптики на Волині прогнозують похолодання та заморозки у травні
Сьогодні, 11:05
Через переміщення холодного арктичного повітря на Волині очікується дві хвилі похолодань.
Перша стартує з 7 по 9 травня, прокоментувала misto.media синоптикиня Волинського гідрометеорологічного центру Надія Голя.
Найхолодніше буде у північних районах області, можливі повітряні заморозки. Суттєвих опадів не прогнозують.
З 7 по 9 травня вночі вітер буде від 3 до 8 м/с., а вдень буде посилюватись від 5 до 10 м/с. У Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°.
Похолодання буде триматись орієнтовно до 12-13 числа, потім ситуація зміниться і до області почне надходити тепле повітря з Середземного моря.
У період з 14 по 18 травня можливе потепління до 20–22°. Однак це лише на декілька днів, каже Надія Голя.
Друга хвиля похолодання розпочнеться орієнтовно з 19 травня, уночі буде близько від 3 до 4 градусів. Можливо, що і тоді теж можуть бути приморозки.
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Перша стартує з 7 по 9 травня, прокоментувала misto.media синоптикиня Волинського гідрометеорологічного центру Надія Голя.
Найхолодніше буде у північних районах області, можливі повітряні заморозки. Суттєвих опадів не прогнозують.
З 7 по 9 травня вночі вітер буде від 3 до 8 м/с., а вдень буде посилюватись від 5 до 10 м/с. У Луцьку очікуються заморозки в повітрі 0-3°.
Похолодання буде триматись орієнтовно до 12-13 числа, потім ситуація зміниться і до області почне надходити тепле повітря з Середземного моря.
У період з 14 по 18 травня можливе потепління до 20–22°. Однак це лише на декілька днів, каже Надія Голя.
Друга хвиля похолодання розпочнеться орієнтовно з 19 травня, уночі буде близько від 3 до 4 градусів. Можливо, що і тоді теж можуть бути приморозки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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