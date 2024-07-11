Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина
Сьогодні, 11:20
У районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць обласного центру Волині завтра, 8 травня, буде відсутнє водопостачання.
Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
У комунальному підприємстві попередили мешканців громади, що 8 травня з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць.
Причина — проведення аварійно-відновлювальних робіт на центральному водогоні.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно зробити необхідний запас води», - зазначили на КП «Луцькводоканал».
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Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».
У комунальному підприємстві попередили мешканців громади, що 8 травня з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць.
Причина — проведення аварійно-відновлювальних робіт на центральному водогоні.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно зробити необхідний запас води», - зазначили на КП «Луцькводоканал».
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