Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина

відсутнє водопостачання.



Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».



У комунальному підприємстві попередили мешканців громади, що 8 травня з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць.



Причина — проведення аварійно-відновлювальних робіт на центральному водогоні.



«Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно зробити необхідний запас води», - зазначили на КП «Луцькводоканал».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць обласного центру Волині завтра, 8 травня, будеПро це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».У комунальному підприємстві попередили мешканців громади, що 8 травня з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць.Причина — проведення аварійно-відновлювальних робіт на центральному водогоні.«Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно зробити необхідний запас води», - зазначили на КП «Луцькводоканал».

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