Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина

Частина Луцька завтра буде без води: у чому причина
У районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць обласного центру Волині завтра, 8 травня, буде відсутнє водопостачання.

Про це у фейсбуці повідомляє КП «Луцькводоканал».

У комунальному підприємстві попередили мешканців громади, що 8 травня з 09:00 до 16:00 буде відсутнє водопостачання у районі вулиці Шевченка та прилеглих вулиць.

Причина — проведення аварійно-відновлювальних робіт на центральному водогоні.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно зробити необхідний запас води», - зазначили на КП «Луцькводоканал».


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Теги: вода, Волинь
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