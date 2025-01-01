Двоє нововолинців облаштували підпільну АЗС в багажнику буса: їх судили. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
У Нововолинську суд визнав винними двох місцевих мешканців, які незаконно торгували дизельним пальним прямо з багажника мікроавтобуса.
Вирок чоловікам оголосили днями, 1 травня. Сама ж незаконна діяльність спритників розпочалася ще на початку цього року, аж поки у березні їх не викрили детективи Бюро економічної безпеки.
За даними правоохоронців, жителі міста без відповідних дозвільних документів організували торгівлю підакцизним дизельним пальним. Вони придбали 3 200 літрів нелегального пального, а також обладнали мікроавтобус Opel Movano спеціальними ємностями, насосами та паливороздавальним пістолетом.
Пальне продавали значно дешевше за ринкову ціну. Зокрема, детективами було зафіксовано два факти продажу – 6 та 19 лютого. Тоді чоловіки реалізували по 1000 літрів дизельного пального, отримавши за це 45 000 і 90 000 гривень відповідно.
Саме під час останнього продажу, чоловіки були затримані “на гарячому”. А згодом обоє – опинилися на лаві підсудних.
В результаті фігуранти уклали угоди з прокурором про визнання вини. Суд призначив їм покарання у вигляді штрафів по 85 тисяч гривень кожному з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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Вирок чоловікам оголосили днями, 1 травня. Сама ж незаконна діяльність спритників розпочалася ще на початку цього року, аж поки у березні їх не викрили детективи Бюро економічної безпеки.
За даними правоохоронців, жителі міста без відповідних дозвільних документів організували торгівлю підакцизним дизельним пальним. Вони придбали 3 200 літрів нелегального пального, а також обладнали мікроавтобус Opel Movano спеціальними ємностями, насосами та паливороздавальним пістолетом.
Пальне продавали значно дешевше за ринкову ціну. Зокрема, детективами було зафіксовано два факти продажу – 6 та 19 лютого. Тоді чоловіки реалізували по 1000 літрів дизельного пального, отримавши за це 45 000 і 90 000 гривень відповідно.
Саме під час останнього продажу, чоловіки були затримані “на гарячому”. А згодом обоє – опинилися на лаві підсудних.
В результаті фігуранти уклали угоди з прокурором про визнання вини. Суд призначив їм покарання у вигляді штрафів по 85 тисяч гривень кожному з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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