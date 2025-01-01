Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля
Сьогодні, 11:54
«На щиті» у рідне місто повертаються двоє ковельчан: Максим Плотніков та Руслан Фатхудінов, які загинули у Покровському районі на Донеччині.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Життя водія-електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4056, солдата Плотнікова Максима Вікторовича (28.06.1995 р.н.). обірвалося 1 травня 2025 року в районі н.п. Муравка.
Далекомірник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в/ч А7028, солдат Фатхудінов Руслан Геннадійович (11.10.1970 р.н.) загинув 29 квітня 2025 року в районі н.п. Шахове.
Прощання з воїнами відбудеться у четвер, 8 травня, за наступним порядком:
• 11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
• 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Героям!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Життя водія-електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4056, солдата Плотнікова Максима Вікторовича (28.06.1995 р.н.). обірвалося 1 травня 2025 року в районі н.п. Муравка.
Далекомірник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в/ч А7028, солдат Фатхудінов Руслан Геннадійович (11.10.1970 р.н.) загинув 29 квітня 2025 року в районі н.п. Шахове.
Прощання з воїнами відбудеться у четвер, 8 травня, за наступним порядком:
• 11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
• 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Героям!» - зазначив Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля
Сьогодні, 11:54
Псевдовійськовий на Сумщині виявився шпигуном фсб
Сьогодні, 11:37