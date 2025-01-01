Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля

«На щиті» у рідне місто повертаються двоє ковельчан:та, які загинули у Покровському районі на Донеччині.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаЖиття водія-електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4056, солдата Плотнікова Максима Вікторовича (28.06.1995 р.н.). обірвалося 1 травня 2025 року в районі н.п. Муравка.Далекомірник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в/ч А7028, солдат Фатхудінов Руслан Геннадійович (11.10.1970 р.н.) загинув 29 квітня 2025 року в районі н.п. Шахове.Прощання з воїнами відбудеться у четвер, 8 травня, за наступним порядком:• 11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;• 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища.«Вічна пам'ять і слава Героям!» - зазначив Ігор Чайка.