Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля

Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля
«На щиті» у рідне місто повертаються двоє ковельчан: Максим Плотніков та Руслан Фатхудінов, які загинули у Покровському районі на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Життя водія-електрика роти ударних безпілотних авіаційних комплексів в/ч А4056, солдата Плотнікова Максима Вікторовича (28.06.1995 р.н.). обірвалося 1 травня 2025 року в районі н.п. Муравка.

Далекомірник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в/ч А7028, солдат Фатхудінов Руслан Геннадійович (11.10.1970 р.н.) загинув 29 квітня 2025 року в районі н.п. Шахове.

Прощання з воїнами відбудеться у четвер, 8 травня, за наступним порядком:

• 11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
• 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають захисників на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам'ять і слава Героям!» - зазначив Ігор Чайка.

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Теги: загиблі, війна
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