З’явилося відео, як воїни з Волині знищують загарбників на Харківщині

З’явилося відео, як воїни з Волині знищують загарбників на Харківщині
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують боронити рідну землю на Куп’янському напрямку.

Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.

14-та бригада опублікувала у соцмережі відео із знищенням загарбників на Харківщині.

«Як ми, Князівські воїни, провели День піхоти? Вибухово та вогняно! Ворог вибухав і палав!» - йдеться у дописі до відео.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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