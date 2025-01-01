З’явилося відео, як воїни з Волині знищують загарбників на Харківщині
Сьогодні, 12:17
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують боронити рідну землю на Куп’янському напрямку.
Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
14-та бригада опублікувала у соцмережі відео із знищенням загарбників на Харківщині.
«Як ми, Князівські воїни, провели День піхоти? Вибухово та вогняно! Ворог вибухав і палав!» - йдеться у дописі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.
14-та бригада опублікувала у соцмережі відео із знищенням загарбників на Харківщині.
«Як ми, Князівські воїни, провели День піхоти? Вибухово та вогняно! Ворог вибухав і палав!» - йдеться у дописі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку - аварія: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:00
З’явилося відео, як воїни з Волині знищують загарбників на Харківщині
Сьогодні, 12:17
Сповістили про загибель на війні двох бійців із Ковеля
Сьогодні, 11:54