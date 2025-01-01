З’явилося відео, як воїни з Волині знищують загарбників на Харківщині

боронити рідну землю на Куп’янському напрямку.



Про це військова частина повідомляє у фейсбуці.



14-та бригада опублікувала у соцмережі відео із знищенням загарбників на Харківщині.



«Як ми, Князівські воїни, провели День піхоти? Вибухово та вогняно! Ворог вибухав і палав!» - йдеться у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжуютьПро це військова частина повідомляє у фейсбуці.14-та бригада опублікувала у соцмережі відео із знищенням загарбників на Харківщині.«Як ми, Князівські воїни, провели День піхоти? Вибухово та вогняно! Ворог вибухав і палав!» - йдеться у дописі до відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію