Польські перевізники повідомили, коли планують перекрити ПП «Дорогуськ — Ягодин»
Сьогодні, 12:27
Польські перевізники планують перекрити пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин" з 12 травня.
Відповідний лист звернення про початок акції протесту її організатори надіслали до польської ґміни та очікують на погодження або відмову у проведені перекриття кордону, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Лідер страйку польських перевізників, як і в попередні рази — Меклер Рафал, зазначив у соцмережі X Павло Усядек, керівник Конфедерації в окрузі Плоцьк-Цеханув Республіки Польща. Він також опублікував текст заяви з вимогами польських перевізників. У якій організатори протесту вказують своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.
"Те, що теоретично мало спростити життя перевізникам, виявилося ударом для польських підприємців. Польським водіям часто доводиться чекати по 7 днів (навіть якщо причіп порожній, без вантажу) на території України", — йдеться у повідомленні.
Як і в попередніх повідомленнях, польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.
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Відповідний лист звернення про початок акції протесту її організатори надіслали до польської ґміни та очікують на погодження або відмову у проведені перекриття кордону, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Лідер страйку польських перевізників, як і в попередні рази — Меклер Рафал, зазначив у соцмережі X Павло Усядек, керівник Конфедерації в окрузі Плоцьк-Цеханув Республіки Польща. Він також опублікував текст заяви з вимогами польських перевізників. У якій організатори протесту вказують своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.
"Те, що теоретично мало спростити життя перевізникам, виявилося ударом для польських підприємців. Польським водіям часто доводиться чекати по 7 днів (навіть якщо причіп порожній, без вантажу) на території України", — йдеться у повідомленні.
Як і в попередніх повідомленнях, польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.
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