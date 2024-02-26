Польські перевізники повідомили, коли планують перекрити ПП «Дорогуськ — Ягодин»





Відповідний лист звернення про початок акції протесту її організатори надіслали до польської ґміни та очікують на погодження або відмову у проведені перекриття кордону, розповіла Валентина Черниш.



Лідер страйку польських перевізників, як і в попередні рази — Меклер Рафал, зазначив у соцмережі X Павло Усядек, керівник Конфедерації в окрузі Плоцьк-Цеханув Республіки Польща. Він також опублікував текст заяви з вимогами польських перевізників. У якій організатори протесту вказують своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.



"Те, що теоретично мало спростити життя перевізникам, виявилося ударом для польських підприємців. Польським водіям часто доводиться чекати по 7 днів (навіть якщо причіп порожній, без вантажу) на території України", — йдеться у повідомленні.



Як і в попередніх повідомленнях, польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.

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