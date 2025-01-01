На Волині у ДТП травмувалися двоє неповнолітніх хлопців

У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждало двоє неповнолітніх хлопців, поліція з’ясовує обставини пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 6 травня, на автодорозі між селами Карпилівка – Башлики.15-річний житель селища Цумань, керуючи мотоциклом Lifan, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на узбіччя дороги.Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст, його госпіталізували. Також незначні тілесні ушкодження отримав 16-річний пасажир транспортного засобу, він не госпіталізовувався.Нині вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває перевірка.