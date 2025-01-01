У Волинській психлікарні на корупції викрили лікаря

У Волинській обласній психіатричній лікарні, що в Липинах, на корупційному злочині викрили одного з лікарів. Ймовірно, це повʼязано з «допомогою у відкошуванні» від мобілізації.Про це журналістидізналися з телеграм-каналуВідомо, що йдеться про завідувача одного з відділень. У середу, 7 травня, в закладі відбувалося затримання медика та досі тривають інші слідчі дії.Розслідування проводять працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області. Цю інформацію нам підтвердили в пресслужбі правоохоронного органу. Більш детальні дані щодо події там обіцяють надати згодом.Ми намагалися звернутися до керівництва психлікарні, аби отримати коментар. Але замість головного лікаря до нас передзвонив юрист. Чоловік повідомив, що якщо якісь слідчі дії в медзакладі й відбуваються, то колектив про це до відома не ставлять.«Ми не уповноважені коментувати такі речі. Краще вам з цього приводу спілкуватися з правоохоронними органами», – зазначив він.