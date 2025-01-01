Келлог назвав путіна головною перешкодою до припинення вогню в Україні

Кіт Келлог вважає очільника Кремля володимира путіна головною перешкодою до прогресу щодо можливого припинення вогню в Україні.



Як передає



«Я думаю, ми близькі (до можливого перемир’я – ред.). Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується на це», - сказав Келлог.



Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня очільник Кремля РФ володимир путін оголосив "перемир’я" з 8 по 10 травня на честь дня перемоги, яке відзначається в Росії.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню не потрібно чекати 8 травня, як анонсував путін, адже це можна зробити негайно.



Речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи заяву Путіна про готовність знову оголосити коротке перемир’я, заявила, що президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, щоб зупинити кровопролиття.

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