На Волині в червні запрацюють 48 пришкільних таборів із денним перебуванням дітей

На Волині в червні запрацюють 48 пришкільних таборів із денним перебуванням дітей
З 2 червня 2025 року на території Волинської області планують відкрити 48 пришкільних таборів із денним перебуванням за кошти місцевих громад. Для дітей також передбачать харчування.

Про це 7 травня під час засідання комісії з питань організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у Волинській облдержадміністрації повідомила заступниця начальника обласного управління освіти і науки Наталія Даньків, пише Суспільне.

Табори денного перебування працюватимуть два тижні на базі ліцеїв, шкіл і гімназій у тергромадах, окрім Камінь-Каширського району, а саме:

- 25 пришкільних таборів у Луцькому районі;

- 17 пришкільних таборів у Ковельському районі;

- 6 пришкільних таборів у Володимирському районі.

Влаштувати дозвілля та відпочинок у літніх таборах при школах, зазначила посадовиця, планують для 4146 дітей від 7 до 14 років.

Громади, котрі не організовують роботу пришкільних таборів, не мають на це коштів, сказала Наталія Даньків. Також є громади, які не забезпечують роботу таборів у зв'язку з безпекою ситуацією, тобто при школах немає укриттів або школи розташовані у 30-кілометровій зоні від Білорусі.

Альтернативою для відпочинку школярів є літні школи відпочинку та дозвілля з денним перебуванням, однак без надання харчування. Зі слів Наталії Даньків, такі табори діятимуть у Колодяжненській та Нововолинській громадах.

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Теги: Волинь, пришкільні табори
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