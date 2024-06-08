На Волині в червні запрацюють 48 пришкільних таборів із денним перебуванням дітей





Про це 7 травня під час засідання комісії з питань організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у Волинській облдержадміністрації повідомила заступниця начальника обласного управління освіти і науки Наталія Даньків, пише



Табори денного перебування працюватимуть два тижні на базі ліцеїв, шкіл і гімназій у тергромадах, окрім Камінь-Каширського району, а саме:



- 25 пришкільних таборів у Луцькому районі;



- 17 пришкільних таборів у Ковельському районі;



- 6 пришкільних таборів у Володимирському районі.



Влаштувати дозвілля та відпочинок у літніх таборах при школах, зазначила посадовиця, планують для 4146 дітей від 7 до 14 років.



Громади, котрі не організовують роботу пришкільних таборів, не мають на це коштів, сказала Наталія Даньків. Також є громади, які не забезпечують роботу таборів у зв'язку з безпекою ситуацією, тобто при школах немає укриттів або школи розташовані у 30-кілометровій зоні від Білорусі.



Альтернативою для відпочинку школярів є літні школи відпочинку та дозвілля з денним перебуванням, однак без надання харчування. Зі слів Наталії Даньків, такі табори діятимуть у Колодяжненській та Нововолинській громадах.

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