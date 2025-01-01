Трамп: участь росії у ЧС-2026 може бути «стимулом» для завершення війни в Україні
Сьогодні, 15:46
Президент США Дональд Трамп вважає, що участь Росії у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б стати мотивацією для припинення нею війни проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп здивувався, дізнавшись, що Росії заборонено брати участь у змаганнях. Інфантіно підтвердив, що через агресію проти України РФ наразі усунена від міжнародних турнірів, але висловив надію на мир і можливість повернення країни у футбол.
"Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають - у це навіть важко повірити", - додав американський президент.
Водночас він наголосив, що не впливає на рішення ФІФА щодо участі національних збірних.
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Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Під час розмови з президентом ФІФА Джанні Інфантіно Трамп здивувався, дізнавшись, що Росії заборонено брати участь у змаганнях. Інфантіно підтвердив, що через агресію проти України РФ наразі усунена від міжнародних турнірів, але висловив надію на мир і можливість повернення країни у футбол.
"Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають - у це навіть важко повірити", - додав американський президент.
Водночас він наголосив, що не впливає на рішення ФІФА щодо участі національних збірних.
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