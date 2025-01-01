Радниця з гендерних питань ЗСУ виступає за строкову службу для жінок





Про це заявила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва під час конференції



«Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати», — зазначила вона.



Також її запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. На це Григор'єва зауважила, що українське суспільство ще до цього не готове й не сприйме цього.



«Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок», — наголосила Григор'єва.



Раніше радниця з гендерних питань казала, що під час війни не варто мобілізовувати жінок, особливо, коли ще «достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями».



Тим часом адвокатка та військова Євгенія Закревська вважає, що в Україні варто запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. А колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний припускав, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, лише якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зараз українське суспільство ще не готове до примусової мобілізації жінок, водночас є сенс відновити строкову службу, до якої залучатимуть жінок.Про це заявила радниця з гендерних питань ЗСУпід час конференції hromadske «Війна жіночого роду».«Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати», — зазначила вона.Також її запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. На це Григор'єва зауважила, що українське суспільство ще до цього не готове й не сприйме цього.«Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок», — наголосила Григор'єва.Раніше радниця з гендерних питань казала, що під час війни не варто мобілізовувати жінок, особливо, коли ще «достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями».Тим часом адвокатка та військовавважає, що в Україні варто запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. А колишній головнокомандувач ЗСУприпускав, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, лише якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.

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