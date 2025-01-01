Жителів шести сіл Волині попереджають про тимчасове зниження тиску газу в мережах

Жителів шести сіл Волині попереджають про тимчасове зниження тиску газу в мережах
У шести селах Волинської області на три дні понизять тиск газу в системі газопостачання. За інформацією обласної філії ТОВ "Газмережі", це пов'язано з ремонтно-профілактичними роботами.

Про це 7 травня повідомили в Литовезькій територіальній громаді, пише Суспільне.

У четвер, 8 травня, з 08:00 до 17:00 рекомендують обмежити газоспоживання жителям села Заставне. В понеділок, 12 травня, з 10:00 до 17:00, радять зменшити споживання газу жителям сіл Біличі, Заболотці та Заставне. У вівторок, 13 травня, обмежити використання газових ресурсів просять жителів сіл Мовники, Кречів і Литовеж.

Волинян просять перекривати крану перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.

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Теги: Волинь, газ
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