200 лавок хочуть встановити у Луцькій громаді

200 лавок хочуть встановити у Луцькій громаді
На території Луцької громади планують змонтувати нові вуличні лавки зі спинками.

На придбання орієнтовно 200 лавок виділили 1 млн грн із міського бюджету під час сесії міськради 30 квітня.

Зараз планують провести публічні закупівлі, після яких розпочнуть роботи.

Лавки встановлюватимуть на території громади та прибудинкових територіях, повідомили у відповіді на запит misto.media у міськраді.

Нагадаємо, що в Луцьку почали ремонтувати вуличні лавки на 15 локаціях. Містян закликають перевіряти їх перед тим, як сідати, адже вони можуть бути пофарбовані.

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Теги: Луцька громада, лавки
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