200 лавок хочуть встановити у Луцькій громаді





На придбання орієнтовно 200 лавок виділили 1 млн грн із міського бюджету під час сесії міськради 30 квітня.



Зараз планують провести публічні закупівлі, після яких розпочнуть роботи.



Лавки встановлюватимуть на території громади та прибудинкових територіях, повідомили у відповіді на запит



Нагадаємо, що в Луцьку почали ремонтувати вуличні лавки на 15 локаціях. Містян закликають перевіряти їх перед тим, як сідати, адже вони можуть бути пофарбовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцької громади планують змонтувати нові вуличні лавки зі спинками.На придбання орієнтовно 200 лавок виділили 1 млн грн із міського бюджету під час сесії міськради 30 квітня.Зараз планують провести публічні закупівлі, після яких розпочнуть роботи.Лавки встановлюватимуть на території громади та прибудинкових територіях, повідомили у відповіді на запит misto.media у міськраді.Нагадаємо, що в Луцьку почали ремонтувати вуличні лавки на 15 локаціях. Містян закликають перевіряти їх перед тим, як сідати, адже вони можуть бути пофарбовані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію