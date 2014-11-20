На Волині продають школу
Сьогодні, 20:38
У селі Липа Луцького району продають занедбане приміщення школи за майже мільйон гривень.
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Вартість лоту становить 938 731 гривень. Розмір кроку голландського раунду: 9 387,31 грн.
«Група інвентарних об'єктів у складі: нежитлова будівля, хлів /В/, загальною площею 8,5 кв.м; нежитлова будівля, котельня /В-1/, загальною площею 40,9 кв.м; нежитлова будівля, столова /Б-1/, загальною площею 102,2 кв.м; нежитлова будівля, школа /А-2/, загальною площею 484,1 кв.м за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липа, вул. Луцька, буд. 27» - йдеться в описі лоту.
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Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Вартість лоту становить 938 731 гривень. Розмір кроку голландського раунду: 9 387,31 грн.
«Група інвентарних об'єктів у складі: нежитлова будівля, хлів /В/, загальною площею 8,5 кв.м; нежитлова будівля, котельня /В-1/, загальною площею 40,9 кв.м; нежитлова будівля, столова /Б-1/, загальною площею 102,2 кв.м; нежитлова будівля, школа /А-2/, загальною площею 484,1 кв.м за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липа, вул. Луцька, буд. 27» - йдеться в описі лоту.
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