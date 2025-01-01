Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 10-12° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 8-13° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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