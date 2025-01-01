Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 8-13° тепла.
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