За 5000 доларів допоміг виїхати за кордон: на Волині судили волонтера благодійного фонду

За 5000 доларів допоміг виїхати за кордон: на Волині судили волонтера благодійного фонду
Сім років позбавлення волі – на Волині за сприяння у виїзді військовозобов'язаного за кордон судили волонтера благодійного фонду.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав волонтера благодійного фонду винуватим у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Доведено, що громадянин вимагав та 12 жовтня 2022 року отримав від військовозобов'язаного чоловіка 5000 доларів США за можливість виїхати на територію Євросоюзу як водію благодійної організації, відомості про якого будуть внесені в інформаційну систему «Шлях».

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, основний вид діяльності яких пов’язаний із наданням соціальної допомоги, на строк два роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

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Теги: волонтер, суд, Волинь
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