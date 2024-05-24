Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь





Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє



За його словами, Мінфін не передбачає перегляду ставок податків до кінця 2025 року.



"У нас достатньо запасів, заходів, які ми зробили і робимо протягом року, які дозволяють нам не звертатися до парламенту щодо додаткового підвищення податків. Тому цього року в нас немає планів щодо підвищення податків", - розповів Марченко.



Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон про підвищення податків для українців. Завдяки цьому очікується, що надходження до бюджету 2025 року становитимуть 140 млрд грн.



Зокрема, для ФОП усіх груп ввели обов'язковий військовий збір.



Також фізосіб підприємців зобов'язали платити єдиний соціальний внесок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерства фінансів немає планів підвищувати податки для українців у 2025 році. Фінансових ресурсів достатньо.Про це заявив міністр фінансів України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.За його словами, Мінфін не передбачає перегляду ставок податків до кінця 2025 року."У нас достатньо запасів, заходів, які ми зробили і робимо протягом року, які дозволяють нам не звертатися до парламенту щодо додаткового підвищення податків. Тому цього року в нас немає планів щодо підвищення податків", - розповів Марченко.Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон про підвищення податків для українців. Завдяки цьому очікується, що надходження до бюджету 2025 року становитимуть 140 млрд грн.Зокрема, для ФОП усіх груп ввели обов'язковий військовий збір.Також фізосіб підприємців зобов'язали платити єдиний соціальний внесок.

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