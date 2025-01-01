Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка

Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка
Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає ТСН.

Він наголосив, що настання миру залежить не лише від України. Адже якби все залежало від України — ця війна вже давно була б завершена.

«Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню — ми погодились. Росія відповіла триденним „перемир’ям на парад“, — нагадав Єрмак.

За словами керівника ОП, українська сторона готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню.

«Це — позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші „червоні лінії“ — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові — якщо туди прийде і Росія», — сказав він.

На думку Єрмака, Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером.

«Ми підписали з США історичну угоду — це основа майбутньої безпеки через економіку. Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали — бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни. Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну — а й мир», — підсумував Андрій Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка
Сьогодні, 22:12
Пройти ВЛК стане простіше: Кабмін скасував одну з вимог
Сьогодні, 21:45
Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь
Сьогодні, 21:15
На Волині продають школу
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані
01 травня, 21:45
Путін згоден на безумовне перемир'я Трампа, але є дві умови, - Лавров Путін згоден на безумовне перемир'я Трампа, але є дві умови, - Лавров
28 квітня, 07:15
Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані Трамп не виключає зустрічі із Зеленським у Ватикані
26 квітня, 05:17
Кремль готує Україні “нову владу”: які зрадники мітять у зовнішнє управління Кремль готує Україні “нову владу”: які зрадники мітять у зовнішнє управління
04 квітня, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка
Сьогодні, 22:12
 0
Пройти ВЛК стане простіше: Кабмін скасував одну з вимог
Сьогодні, 21:45
 0
Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині продають школу
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8