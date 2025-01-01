Україна готова до переговорів з РФ, але є умова: Єрмак назвав яка





Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає



Він наголосив, що настання миру залежить не лише від України. Адже якби все залежало від України — ця війна вже давно була б завершена.



«Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню — ми погодились. Росія відповіла триденним „перемир’ям на парад“, — нагадав Єрмак.



За словами керівника ОП, українська сторона готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню.



«Це — позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші „червоні лінії“ — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові — якщо туди прийде і Росія», — сказав він.



На думку Єрмака, Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером.



«Ми підписали з США історичну угоду — це основа майбутньої безпеки через економіку. Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали — бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни. Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну — а й мир», — підсумував Андрій Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.Про це заявив керівник Офісу президента, передає ТСН Він наголосив, що настання миру залежить не лише від України. Адже якби все залежало від України — ця війна вже давно була б завершена.«Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню — ми погодились. Росія відповіла триденним „перемир’ям на парад“, — нагадав Єрмак.За словами керівника ОП, українська сторона готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню.«Це — позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші „червоні лінії“ — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові — якщо туди прийде і Росія», — сказав він.На думку Єрмака, Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером.«Ми підписали з США історичну угоду — це основа майбутньої безпеки через економіку. Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали — бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані. Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни. Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну — а й мир», — підсумував Андрій Єрмак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію