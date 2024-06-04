Сі Цзіньпін прилетів до Москви на парад





Про це повідомили і оприлюднили відео сходження з трапу літака лідера КНР пропагандистські ЗМІ, передає



Відомо, що очільник Китаю відвідає парад 9 травня, а вже 10 травня завершить візит у Москві.



Президент РФ Володимир Путін до аеропорту не приїхав, тож не зустрічав Сі Цзіньпіна.



Також 7 травня до столиці Росії прилетів і президент Сербії Александар Вучич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви 7 травня, напередодні параду на Красній площі.Про це повідомили і оприлюднили відео сходження з трапу літака лідера КНР пропагандистські ЗМІ, передає ТСН Відомо, що очільник Китаю відвідає парад 9 травня, а вже 10 травня завершить візит у Москві.Президент РФ Володимир Путін до аеропорту не приїхав, тож не зустрічав Сі Цзіньпіна.Також 7 травня до столиці Росії прилетів і президент Сербії Александар Вучич.

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