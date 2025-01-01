Пройти ВЛК стане простіше: Кабмін скасував одну з вимог

Пройти ВЛК стане простіше: Кабмін скасував одну з вимог
Кабінет міністрів України оновив порядок проходження військово-лікарської комісії. Відтепер електронне направлення на ВЛК можна буде сформувати без підпису керівника ТЦК

Про це повідомляє Міноборони.

Як пояснили у Міноборони, Кабмін ухвалив зміни в постанову № 560 і таким чином змінив правила проходження військово-лікарської комісії. Тепер електронне направлення на ВЛК можна буде отримати без підпису керівника ТЦК, якщо людина сама хоче пройти комісію.

У відомстві вважають, що таким чином посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

"Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Теги: Мобілізація, війна
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