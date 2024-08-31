Померла дівчинка з Волині, якій збирали гроші на лікування

Померла дівчинка з Волині, якій збирали гроші на лікування
На жаль, не вдалося зберегти життя Вікторії Гловацької із села Витуле.

Про це повідомляє видання «Нове життя».

Її зболене сердечко зупинилося, не витримало важкої недуги. Вікторія навчалася у 10-А класі Бірківського ліцею.

Нагадаємо, жителі села Витуле та інших населених пунктів згуртувалися, щоб допомогти родині Гловацьких, у якій сталася біда — тяжко захворіли троє донечок. Особливо недуга здолала Вікторію. Попри старання лікарів клінічного центру дитячої медицини у м. Львів, дівчину не вдалося врятувати.

Щире співчуття усім рідним!

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Теги: Волинь, школярка, хвороба
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