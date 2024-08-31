Померла дівчинка з Волині, якій збирали гроші на лікування
Сьогодні, 16:10
На жаль, не вдалося зберегти життя Вікторії Гловацької із села Витуле.
Про це повідомляє видання «Нове життя».
Її зболене сердечко зупинилося, не витримало важкої недуги. Вікторія навчалася у 10-А класі Бірківського ліцею.
Нагадаємо, жителі села Витуле та інших населених пунктів згуртувалися, щоб допомогти родині Гловацьких, у якій сталася біда — тяжко захворіли троє донечок. Особливо недуга здолала Вікторію. Попри старання лікарів клінічного центру дитячої медицини у м. Львів, дівчину не вдалося врятувати.
Щире співчуття усім рідним!
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Про це повідомляє видання «Нове життя».
Її зболене сердечко зупинилося, не витримало важкої недуги. Вікторія навчалася у 10-А класі Бірківського ліцею.
Нагадаємо, жителі села Витуле та інших населених пунктів згуртувалися, щоб допомогти родині Гловацьких, у якій сталася біда — тяжко захворіли троє донечок. Особливо недуга здолала Вікторію. Попри старання лікарів клінічного центру дитячої медицини у м. Львів, дівчину не вдалося врятувати.
Щире співчуття усім рідним!
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Померла дівчинка з Волині, якій збирали гроші на лікування
Сьогодні, 16:10