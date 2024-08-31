Померла дівчинка з Волині, якій збирали гроші на лікування

Вікторії Гловацької із села Витуле.



Про це повідомляє видання



Її зболене сердечко зупинилося, не витримало важкої недуги. Вікторія навчалася у 10-А класі Бірківського ліцею.



Нагадаємо, жителі села Витуле та інших населених пунктів згуртувалися, щоб допомогти родині Гловацьких, у якій сталася біда — тяжко захворіли троє донечок. Особливо недуга здолала Вікторію. Попри старання лікарів клінічного центру дитячої медицини у м. Львів, дівчину не вдалося врятувати.



Щире співчуття усім рідним!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На жаль, не вдалося зберегти життяіз села Витуле.Про це повідомляє видання «Нове життя» Її зболене сердечко зупинилося, не витримало важкої недуги. Вікторія навчалася у 10-А класі Бірківського ліцею.Нагадаємо, жителі села Витуле та інших населених пунктів згуртувалися, щоб допомогти родині Гловацьких, у якій сталася біда — тяжко захворіли троє донечок. Особливо недуга здолала Вікторію. Попри старання лікарів клінічного центру дитячої медицини у м. Львів, дівчину не вдалося врятувати.Щире співчуття усім рідним!

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