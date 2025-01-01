Приревнував: на Волині засудили чоловіка, який насмерть забив дружину





Фінальне



Деталі злочину

Як встановило слідство, близько 5:00 ранку під час сварки обвинувачений завдав дружині численних ударів руками та ногами — по тулубу та голові.



Експерти зафіксували тяжкі тілесні ушкодження: переломи ребер, грудини, ключиці, забій легень, двосторонній гемоторакс, черепно-мозкову травму та крововиливи.



Ці травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла на місці.



Суд над убивцею

На суді обвинувачений визнав свою провину, хоча й стверджував, що «не мав умислу вбивати». Він намагався виправдатися станом алкогольного сп’яніння. Пояснив, що за тиждень до трагедії постійно вживав алкоголь, через що мав провали в пам’яті.



«Дружина казала, що їде в село до матері, а в той час їздила до свого коханця. Це його дратувало. Того дня, зранку він зайшов в кухню і бачив, що дружина повернулась з села. Він став говорити дружині про неприпустимість такої її поведінки, на що вона сміялась», — йдеться у рішенні суду зі слів обвинуваченого.



До слова, це вже не перше тяжке правопорушення обвинуваченого. Раніше він уже мав судимість за умисне вбивство.



Вирок

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Йому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Старовижівському районному суді винесли вирок 62-річному чоловіку, який на ґрунті ревнощів жорстоко побив свою 59-річну дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці.Фінальне слухання у цій справі відбулося 1 травня. Сам же злочин обвинувачений скоїв кілька місяців тому, 11 грудня 2024 року.Як встановило слідство, близько 5:00 ранку під час сварки обвинувачений завдав дружині численних ударів руками та ногами — по тулубу та голові.Експерти зафіксували тяжкі тілесні ушкодження: переломи ребер, грудини, ключиці, забій легень, двосторонній гемоторакс, черепно-мозкову травму та крововиливи.Ці травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла на місці.На суді обвинувачений визнав свою провину, хоча й стверджував, що «не мав умислу вбивати». Він намагався виправдатися станом алкогольного сп’яніння. Пояснив, що за тиждень до трагедії постійно вживав алкоголь, через що мав провали в пам’яті.«Дружина казала, що їде в село до матері, а в той час їздила до свого коханця. Це його дратувало. Того дня, зранку він зайшов в кухню і бачив, що дружина повернулась з села. Він став говорити дружині про неприпустимість такої її поведінки, на що вона сміялась», — йдеться у рішенні суду зі слів обвинуваченого.До слова, це вже не перше тяжке правопорушення обвинуваченого. Раніше він уже мав судимість за умисне вбивство.Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.Йому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

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