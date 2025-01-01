Приревнував: на Волині засудили чоловіка, який насмерть забив дружину
Сьогодні, 15:27
У Старовижівському районному суді винесли вирок 62-річному чоловіку, який на ґрунті ревнощів жорстоко побив свою 59-річну дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці.
Фінальне слухання у цій справі відбулося 1 травня. Сам же злочин обвинувачений скоїв кілька місяців тому, 11 грудня 2024 року.
Як встановило слідство, близько 5:00 ранку під час сварки обвинувачений завдав дружині численних ударів руками та ногами — по тулубу та голові.
Експерти зафіксували тяжкі тілесні ушкодження: переломи ребер, грудини, ключиці, забій легень, двосторонній гемоторакс, черепно-мозкову травму та крововиливи.
Ці травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла на місці.
На суді обвинувачений визнав свою провину, хоча й стверджував, що «не мав умислу вбивати». Він намагався виправдатися станом алкогольного сп’яніння. Пояснив, що за тиждень до трагедії постійно вживав алкоголь, через що мав провали в пам’яті.
«Дружина казала, що їде в село до матері, а в той час їздила до свого коханця. Це його дратувало. Того дня, зранку він зайшов в кухню і бачив, що дружина повернулась з села. Він став говорити дружині про неприпустимість такої її поведінки, на що вона сміялась», — йдеться у рішенні суду зі слів обвинуваченого.
До слова, це вже не перше тяжке правопорушення обвинуваченого. Раніше він уже мав судимість за умисне вбивство.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.
Йому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.
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Фінальне слухання у цій справі відбулося 1 травня. Сам же злочин обвинувачений скоїв кілька місяців тому, 11 грудня 2024 року.
Деталі злочину
Як встановило слідство, близько 5:00 ранку під час сварки обвинувачений завдав дружині численних ударів руками та ногами — по тулубу та голові.
Експерти зафіксували тяжкі тілесні ушкодження: переломи ребер, грудини, ключиці, забій легень, двосторонній гемоторакс, черепно-мозкову травму та крововиливи.
Ці травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла на місці.
Суд над убивцею
На суді обвинувачений визнав свою провину, хоча й стверджував, що «не мав умислу вбивати». Він намагався виправдатися станом алкогольного сп’яніння. Пояснив, що за тиждень до трагедії постійно вживав алкоголь, через що мав провали в пам’яті.
«Дружина казала, що їде в село до матері, а в той час їздила до свого коханця. Це його дратувало. Того дня, зранку він зайшов в кухню і бачив, що дружина повернулась з села. Він став говорити дружині про неприпустимість такої її поведінки, на що вона сміялась», — йдеться у рішенні суду зі слів обвинуваченого.
До слова, це вже не перше тяжке правопорушення обвинуваченого. Раніше він уже мав судимість за умисне вбивство.
Вирок
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.
Йому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.
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