На Волині п'яний 62-річний чоловік побив дружину до смерті
Сьогодні, 10:01
Побив дружину до смерті: на Волині поліція затримала зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
Трагедія трапилася 11 грудня у селищі Стара Вижівка.
У будинку за місцем проживання п’яний 62-річний волинянин побив свою дружину – 59-річну місцеву жительку.
Від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
За процесуального керівництва прокуратури затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
За клопотанням слідчого, Ратнівський районний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
За вчинене волинянину загрожує до десяти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
Трагедія трапилася 11 грудня у селищі Стара Вижівка.
У будинку за місцем проживання п’яний 62-річний волинянин побив свою дружину – 59-річну місцеву жительку.
Від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
За процесуального керівництва прокуратури затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
За клопотанням слідчого, Ратнівський районний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
За вчинене волинянину загрожує до десяти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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