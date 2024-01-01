На Волині п'яний 62-річний чоловік побив дружину до смерті

Побив дружину до смерті: на Волині поліція затримала зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі установи.Трагедія трапилася 11 грудня у селищі Стара Вижівка.У будинку за місцем проживання п’яний 62-річний волинянин побив свою дружину – 59-річну місцеву жительку.Від отриманих травм постраждала загинула на місці.Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.За процесуального керівництва прокуратури затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.За клопотанням слідчого, Ратнівський районний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.За вчинене волинянину загрожує до десяти років позбавлення волі.