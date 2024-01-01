На Волині п'яний 62-річний чоловік побив дружину до смерті

На Волині п'яний 62-річний чоловік побив дружину до смерті
Побив дружину до смерті: на Волині поліція затримала зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

Трагедія трапилася 11 грудня у селищі Стара Вижівка.

У будинку за місцем проживання п’яний 62-річний волинянин побив свою дружину – 59-річну місцеву жительку.

Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

За процесуального керівництва прокуратури затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

За клопотанням слідчого, Ратнівський районний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

За вчинене волинянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, дружина, побиття, поліція
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