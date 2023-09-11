У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події негайно виїхали рятувальники аварійно-рятувальної частини спеціального призначення м. Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері та надали доступ медичним працівникам.



Оскільки жінку потрібно було госпіталізувати, рятувальники обережно донесли її до автомобіля швидкої допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 12 грудня, о 15:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Луцьк на вулиці Рівненській жінка похилого віку перебуває сама у квартирі та потребує термінової медичної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події негайно виїхали рятувальники аварійно-рятувальної частини спеціального призначення м. Луцька. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері та надали доступ медичним працівникам.Оскільки жінку потрібно було госпіталізувати, рятувальники обережно донесли її до автомобіля швидкої допомоги.

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